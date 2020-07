Hyper Scape : Comment atteindre le sommet de la tour du lobby ?

Comment aller sur la tour la plus haute dans Hyper Scape ?

Être sur l'une des tours à côté de la grande tour.

Appuyer deux fois de suite sur la touche pour sauter, sans appuyer sur celle pour avancer.

Une fois au plus haut de votre deuxième saut, appuyer sur la touche pour avancer.

Le lobby d'avant partie deregroupe comme dans tous les battle royale les joueurs que vous aurez à affronter. Cependant, afin que l'attente soit moins longue, puisqu'elle l'est souvent, il est possible d'escalader le décor, et même la tour la plus grande. Cela n'est toutefois pas une mince affaire, et il est possible que vos tentatives soient très nombreuses avant que vous réussissiez, enfin, à vous y rendre. Si vous n'avez toujours pas réussi, nous vous expliquons comment faire.Sachez avant toute chose que vous ne devrez pas sauter sur un autre joueur, être projeté par un autre joueur, frapper avec votre bâton ou toute autre technique de ce genre.Après avoir regardé les joueurs qui réussissent cet exploit, vous comprendrez très vite qu'il suffit d'enchaîner deux sauts sans appuyer sur votre touche pour avancer, puis, après le deuxième saut, appuyer sur ladite touche, pour que votre personnage s'agrippe au rebord et vous retrouver ainsi sur le lieu le plus haut du lobby, avant que la partie ne se lance.Pour résumer, vous devez :Notez que cela ne vous apportera rien de vous rendre au sommet de cette tour, si ce n'est un sentiment de satisfaction.