Hyper Scape : Comment fonctionne l'extension Twitch Crowncast ?

Les joueurs d'Hyper Scape peuvent désormais progresser dans leur passe de combat en regardant des streamers sur Twitch grâce à l'extension Crowncast, en plus de voter pour des événements aléatoires.

Comment installer et activer l'extension Crowncast pour Hyper Scape ?

Lier ses comptes Uplay et Ubisoft.

Se rendre ici pour télécharger l'extension.

Activer l'extension sur une chaîne Twitch diffusant du Hyper Scape.

Avec, Ubisoft souhaite réinventer le battle royale en impliquant les spectateurs Twitch. De ce fait, lorsque les joueurs se retrouvent en partie avec un streamer, des événements aléatoires peuvent survenir, pouvant avoir une incidence sur le gameplay durant plusieurs secondes. Néanmoins, en plus des événements aléatoires proposés sous forme de vote sur Twitch et la possibilité de suivre les performances du streamer, les développeurs souhaitent aller encore plus loin, puisque les spectateurs, qui sont souvent eux-mêmes des joueurs, pourront progresser dans leur passe de combat tout en regardant leurs streamers préférés. Cela passe par l'Sachez que les étapes sont relativement simples. Vous allez dans un premier temps devoir lier vos comptes Uplay et Twitch, chose qui est sûrement faite depuis un certain temps. Une fois l’opération effectuée, vous allez devoir installer(lien ici ), ce qui ne prend que quelques secondes. Ensuite, rendez-vous sur une chaîne où un streamer diffuse, puis activez l'extension en quelques clics simplement en suivant les indications. Vous pourrez ainsi voter pour une faible gravité, des munitions ou encore la révélation de tous les adversaires restants sur la carte. Toutefois, vous aurez aussi la possibilité de récupérer de l'XP pour votre passe de combat, dans une quantité limitée pour éviter que les joueurs n'en abusent.Si nous résumons, voici les étapes à suivre pour profiter des avantages de l'extension :Notez que même sin'est pour le moment disponible qu'en bêta ouverte sur PC, les joueurs évoluant sur PS4 ou Xbox One peuvent se créer un compte afin de bénéficier de ces récompenses exclusives lorsque le battle royale se rendra disponible sur lesdites consoles durant l'été.