Hyper Scape partage sa date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One

Quand sort Hyper Scape ?

Après une période de bêta fermée, puis de bêta ouverte réservée aux joueurs PC,va prochainement sortir en version finale sur toutes les plateformes, hormis la Nintendo Switch dès le mois d'août. Ubisoft en profitera pour lancer sa Saison 1, synonyme de nouveau Passe de combat, où 100 niveaux seront à franchir pour débloquer toutes les récompenses. Tous les joueurs ou presque pourront donc découvrir la ville de Neo-Arcadia et ses bâtiments.Le battle royale futuriste d'Ubisoft se rendra disponible en même temps sur PC, PS4 et Xbox One dès le 11 août. Comme dit ci-dessus, la Saison 1 nommée « The First Principle » sera lancée dans la foulée, permettant aux joueurs de débloquer moult récompenses, avec une version gratuite et une payante. Pour l'occasion, de nouvelles armes et de nouveaux hacks seront implantés dans. À l'instar de la bêta, des modes à durée limitée verront également le jour de temps à autre, afin de diversifier l'expérience de jeu.La bêta ouverte actuellement disponible sur PC fermera quant à elle ses portes dès le 2 août. Ne tardez donc pas à récupérer les quelques récompenses exclusives, ou à vous familiariser davantage avec le jeu, afin d'être fin prêt lors de son grand lancement, le 11 août.Pour rappel,sortira également sur Xbox Series X et PS5 lorsque ces dernières seront disponibles, en fin d'année 2020.