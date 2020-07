Hyper Scape : Le cross-play et le cross-plateform devraient bien être disponibles

Les développeurs ont confirmé travailler sur les deux fonctionnalités, ce qui ne manquera pas de ravir les joueurs d'Hyper Scape.

Nous examinons attentivement la mise en place du cross-play en ce moment, mais nous ne pouvons pas vous en dire davantage pour l'instant.

Ubisoft souhaite bien faire les choses pour Hyper Scape . C'est pourquoi, dès maintenant, alors que seules les phases de tests sont disponibles, les équipes de développement travaillent déjà sur des fonctionnalités « facultatives » qui pourraient donc arriver plus vite que prévu., élément cher aux joueurs puisque celui-ci permet de jouer avec des utilisateurs de n'importe quelle plateforme sans aucune distinction, est bien en préparation du côté de chez Ubisoft Montreal, comme l'ont indiqué les développeurs sur Reddit :Rares sont les jeux à proposer cette fonctionnalité, et encore moins dans l'univers du battle royale. Ce détail pourrait permettre à plus de joueurs de se laisser convaincre par Hyper Scape,. Pour rappel, Fortnite a mis de longs mois avant de proposer cela, alors que le cross-play n'arrivera sur Apex Legends que durant l'automne Ce n'est cependant pas la seule information à retenir, étant donné que. C'est-à-dire que la progression sera faite via votre compte et non pas votre plateforme de jeu, permettant donc de reprendre là où vous en étiez, que vous jouiez sur PC ou consoles., mais nul doute que nous en apprendrons davantage lors de l'Ubisoft Forward qui se déroulera ce dimanche à 21h. D'ailleurs, celles et ceux regardant l'événement pourront récupérer une copie de Watch Dogs 2 gratuitement