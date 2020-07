Ubisoft se montre une nouvelle fois généreux en offrant une copie de Watch Dogs 2 à celles et ceux qui regarderont l'événement Ubisoft Forward.

Récupérer Watch Dogs 2 gratuit via Uplay/Ubisoft Forward

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En dépit de l'annulation de l'E3, de nombreux éditeurs ont décidé de proposer une conférence numérique dans le but de partager leurs projets. Si nous avons déjà pu découvrir ceux d'Electronic Arts, notamment,Malheureusement, aucune mention ne semble avoir été faite à Beyond Good & Evil 2 et Skull and Bones dans la vidéo de présentation, mais Ubisoft pourrait bien nous surprendre.Finalement, pour motiver certains spectateurs, le studio a annoncé qu'Si vous n'avez pas encore le titre dans votre collection, vous pourrez donc profiter de la générosité d'Ubisoft pour l'ajouter gratuitement. Pour cela les joueurs devront, le jour j, soit ce 12 juillet à partir de 20h pour le pre-show, connecter leur compte Ubisoft à cette adresse : https://www.ubisoft.com/en-us/forward Pour rappel, le titre sorti en novembre 2016 vous place cette fois-ci aux commandes de Marcus Holloway dans la ville de San Francisco, qui est elle aussi sous « l'emprise » du ctOS. Notre cher protagoniste rejoindra donc le groupe DedSec pour tenter de combattre cette hyper connectivité, d'autant plus que le ctOS est capable de calculer les probabilités qu’un citoyen commette un crime avant même qu’il y pense, ce qui met Marcus Holloway en danger. Vous pouvez toujours consulter notre test pour de plus amples informations à propos de Watch Dogs 2