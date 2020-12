Hyper Scape arrive sur l'Epic Games Store

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous avons récemment appris que le battle royale d'Ubisoft, qui n'a pas connu le succès escompté, allait accueillir le cross-play en version bêta , permettant aux joueurs de se rejoindre en partie, quelle que soit leur plateforme. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule,Le but est on ne peut plus simple : tenter de séduire de nouveaux joueurs. Actuellement,, qui a récemment fait peau neuve, ce qui limite les potentiels nouveaux joueurs. Epic Games possédant l'une des plateformes les plus populaires, avec quelques exclusivités et surtout des jeux offerts chaque semaine , le renouveau du battle royale peut potentiellement passer par là.Néanmoins, malgré les efforts des développeurs en implantant plusieurs nouveautés au cours des derniers mois, comme un match à mort par équipe,, que ce soit pour jouer ou regarder des créateurs de contenu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le battle royale possède moins de 100 spectateurs. L'ajout du cross-play et la sortie, en free-to-play, sur l'Epic Games Store (le 17 décembre) pourraient tout de même faire revenir les joueurs. Hyper Scape reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One en free-to-play.