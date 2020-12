Hyper Scape accueille le cross-play

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il s'agissait de la demande la plus récurrente de la part des joueurs, qui auraient aimé jouer avec leurs amis sur d'autres plateformes, mais Ubisoft n'avait, jusqu'alors, donné aucune information sur le cross-play, si ce n'est qu'il devait arriver un jour.C'est un peu dans l'indifférence la plus totale, quatre mois après son lancement sur toutes les plateformes, qu'en soft-launch, via la mise à jour 2.5. La fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée, sauf sur PC. Notez que tout se passe via l'Ubisoft Connect pour se rejoindre et partir sur le champ de bataille ensemble. De ce fait, l'icône de la plateforme des joueurs sera indiquée à côté de leur pseudo.. Notez que le cross-play sur PC ne marche pour le moment que via une invitation émanant d'une console.En outre,et durera jusqu'au 29, permettant au battle royale de célébrer la fin d'année avec sa communauté. La carte sera notamment recouverte de neige, alors que des skins spéciaux seront disponibles dans la boutique. Cette mise à jour apporte également de nombreux ajustements, dont les détails sont à découvrir sur Reddit Hyper Scape est disponible en free-to-play sur PC, PS4 et Xbox One.