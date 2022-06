Horizon : La série TV aurait déjà un nom

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6 — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022

À la fin du mois de mai, Sony/PlayStation avait confirmé que les licences vidéoludiques, Horizon etauront le droit à des adaptations sur nos écrans . D'ailleurs, nous savons déjà que pour Gran Turismo, il s'agit d'un film dont le synopsis se base sur une histoire vraie, d'après les dernières informations . En revanche, en ce qui concerne God of War et Horizon (), ce sont deux séries TV qui sont prévues.À ce sujet, Jeff Grubb a récemment dévoilé de nouvelles informations concernant la série Horizon, à venir sur Netflix. Selon ses propos et d'après un article sur le site The Director's Guild of Canada Ontario . Par ailleurs, l'insider Jeff Grubb a précisé que les événements narrés, via la série Horizon, proposeraient: l'une suivrait le cadre temporel des jeux, alors qu'une deuxième raconterait comment le monde s'est effondré.De plus, d'après l'article sur le site mentionné précédemment, Jack Boem, connu pour son travail sur la série The Boys, serait assistant directeur de la série Horizon. Tandis que Michele Brady (Saw 2) occuperait le poste de directeur artistique.Rappelons que pour le moment PlayStation n'a pas confirmé ou infirmé les propos de Jeff Grubb. Donc, rien n'est encore tout à fait sûr et officiel. Malheureusement, nous ne savons pas encore quand cette adaptation sortira et il y a fort à parier qu'il va falloir attendre la fin de l'année 2023, au moins, pour la découvrir. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles.