Gran Turismo : Le film possède sa date de sortie et révèle son scénario

The GRAN TURISMO movie is coming out August 11, 2023, directed by Neill Blomkamp.



In the film, a teenage “Gran Turismo” player on PlayStation becomes an actual professional race car driver. pic.twitter.com/O8RVO8nsz9 — The Game Awards (@thegameawards) June 14, 2022

À la fois du mois de mai 2022, nous apprenions que Sony a prévu de sortir plusieurs adaptations cinématographiques , dans un futur plus ou moins proche. Ces projets concernaient des licences vidéoludiques phares de la firme, à savoiret Gran Turismo. Récemment, nous avons eu le droit à plus d'informations concernantEn effet, les journalistes du site Deadline ont, précédemment, révélé que, dirigé par Neill Blomkamp (District 9), arriverait le, dans nos salles de cinéma. Cela a été, ensuite, confirmé et officialisé grâce à un tweet du compte The Game Awards.Par ailleurs, d'après les dernières informations partagées, cette adaptation proposera: un jeune joueur, amateur de, utilise ses compétences afin de remporter plusieurs compétitions, et deviendra, de ce fait, un véritable pilote de course professionnel.À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le casting. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que plus de détails seront partagés.