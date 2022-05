God of War, Horizon et Gran Turismo : Des adaptations à venir, confirme Sony

Sony has officially announced new PlayStation Productions Series in Development



• Horizon coming to Netflix

• God of War coming to Amazon (previously rumored)

• Gran Turismo (no service announced)



Sony continues to heavily expand their PlayStation IP into Series / Movies pic.twitter.com/5b3nkD9diF — Benji-Sales (@BenjiSales) May 26, 2022

Bien que Sony ait déjà plusieurs projets d'adaptation en cours, notamment la sérieet le film, la firme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.Il y a quelques jours, la présentation annuelle de Sony a eu lieu. À cette occasion, Jim Ryan, le Président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a confirmé que. Et plus précisément : God of War et Horizon seront adaptés en séries. Pour, c'est un film qui serait en développement.Par ailleurs, nous avons appris que la sériearrivera sur Amazon Prime Video. Tandis que celle sur la licence Horizon () devrait débarquer sur Netflix.Malheureusement, nous ne savons pas encore quand ces adaptations sortiront et il y a fort à parier qu'il va falloir attendre la fin de l'année 2023, au moins, pour les découvrir. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles.