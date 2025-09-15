Wall Jump Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Prise ferme ?

Le Wall Jump est un mouvement nécessaire et très utile sur Hollow Knight: Silksong. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer la capacité Prise ferme sur Silksong.

Comment débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Hollow Knight: Silksong ?

Emplacement et chemin pour débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Silksong.

Pourquoi Prise ferme/Wall Jump est aussi important sur Silksong ?

Comme dans tout bon metroidvania,propose une panoplie de capacités à débloquer, aussi bien utiles durant les combats que lors des phases d'exploration/plateforme. C'est le cas, par exemple, de, ou(en anglais), qui est une aptitude absolument nécessaire pour atteindre de nouvelles zones mais aussi pour progresser dans l'histoire principale deD'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons, sachez qu'il faut nécessairement avoir plusieurs heures de jeu à son actif. En effet, cette aptitude est à retrouver à un endroit bien spécifique, qui n'est accessible qu'après avoir vaincu Sœur Splinter, un boss situé à Coquibois (région après Sombrevale).C'est, d'ailleurs, dans la zone Coquibois que vous pourrezà l'emplacement indiqué via l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet). Pour être plus précis, après le boss Sœur Splinter, vous pourrez progresser, d'abord sur la gauche, puis vers le haut à droite. Comme vous vous en doutez, c'est une séquence de plateforme qui vous attend à ce moment-là. Attention, plusieurs ennemis, notamment sortant de fleurs blanches, et quelques pièges (des pics) sont présents à cet endroit et pourraient vous poser problème. Veillez donc bien à avoir votre jauge de soie chargée, au cas où vous auriez besoin de vous soigner à un moment.Après cela, vous atteindrez un autel, où vous pourrez(en appuyant sur la touche adéquate, une fois devant ladite structure). Une fois obtenue, la capacitévous sera d'une grande aide pour la suite de votre aventure, et ce, pour plusieurs raisons. Comme dit précédemment, elle est absolument nécessaire pour avancer dans l'objectif principal et rejoindre de nouvelles zones.Tout comme pour le Dash/Pas rapide,est essentielle sur. Cette aptitude vous permet, plus précisément, d'agripper certaines surfaces et d'effectuer de petits sauts rapides dessus (en appuyant plusieurs fois sur la touche X sur consoles PlayStation, par exemple), pour atteindre un endroit surélevé. Cette capacité est très utile pour l'exploration et devrait, ainsi, vous donner la possibilité d'explorer de nouvelles zones ou bien chemins qui semblaient jusqu'à alors inaccessibles. N'hésite donc pas à retourner dans de précédentes régions, pour voir ce que vous avez possiblement manqué. Vous pourriez y trouver des items ou des équipements utiles, pouvant faciliter votre périple dans le royaume de Pharloom.Il vous faudra, d'ailleurs,pour rejoindre l'arène du boss suivant, nommé Veuve (« Widow » en anglais). Nous vous en parlons dans un guide dédié, dans lequel nous vous expliquons comment battre cet ennemi redoutable.Pour conclure, rappelons qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.