Wall Jump Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Prise ferme ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 29 septembre 2025 à 18h13
Le Wall Jump est un mouvement nécessaire et très utile sur Hollow Knight: Silksong. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer la capacité Prise ferme sur Silksong.
Wall Jump Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Prise ferme ?
Comme dans tout bon metroidvania, Hollow Knight: Silksong propose une panoplie de capacités à débloquer, aussi bien utiles durant les combats que lors des phases d'exploration/plateforme. C'est le cas, par exemple, de Prise ferme, ou Wall Jump (en anglais), qui est une aptitude absolument nécessaire pour atteindre de nouvelles zones mais aussi pour progresser dans l'histoire principale de Silksong

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Hollow Knight: Silksong.

Comment débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Hollow Knight: Silksong ?

Pour débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Hollow Knight: Silksong, sachez qu'il faut nécessairement avoir plusieurs heures de jeu à son actif. En effet, cette aptitude est à retrouver à un endroit bien spécifique, qui n'est accessible qu'après avoir vaincu Sœur Splinter, un boss situé à Coquibois (région après Sombrevale).

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C'est, d'ailleurs, dans la zone Coquibois que vous pourrez obtenir la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Silksong à l'emplacement indiqué via l'image ci-dessous (icône représentant la tête d'Hornet). Pour être plus précis, après le boss Sœur Splinter, vous pourrez progresser, d'abord sur la gauche, puis vers le haut à droite. Comme vous vous en doutez, c'est une séquence de plateforme qui vous attend à ce moment-là. Attention, plusieurs ennemis, notamment sortant de fleurs blanches, et quelques pièges (des pics) sont présents à cet endroit et pourraient vous poser problème. Veillez donc bien à avoir votre jauge de soie chargée, au cas où vous auriez besoin de vous soigner à un moment.

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Emplacement et chemin pour débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Silksong.

Après cela, vous atteindrez un autel, où vous pourrez débloquer la capacité Prise ferme, autrement dit Wall Jump, d'Hollow Knight: Silksong (en appuyant sur la touche adéquate, une fois devant ladite structure). Une fois obtenue, la capacité Wall Jump de Silksong vous sera d'une grande aide pour la suite de votre aventure, et ce, pour plusieurs raisons. Comme dit précédemment, elle est absolument nécessaire pour avancer dans l'objectif principal et rejoindre de nouvelles zones.

Pourquoi Prise ferme/Wall Jump est aussi important sur Silksong ?

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Tout comme pour le Dash/Pas rapide, la capacité Prise ferme/Wall Jump est essentielle sur Hollow Knight: Silksong. Cette aptitude vous permet, plus précisément, d'agripper certaines surfaces et d'effectuer de petits sauts rapides dessus (en appuyant plusieurs fois sur la touche X sur consoles PlayStation, par exemple), pour atteindre un endroit surélevé. Cette capacité est très utile pour l'exploration et devrait, ainsi, vous donner la possibilité d'explorer de nouvelles zones ou bien chemins qui semblaient jusqu'à alors inaccessibles. N'hésite donc pas à retourner dans de précédentes régions, pour voir ce que vous avez possiblement manqué. Vous pourriez y trouver des items ou des équipements utiles, pouvant faciliter votre périple dans le royaume de Pharloom.

Il vous faudra, d'ailleurs, la capacité Prise ferme/Wall Jump d'Hollow Knight: Silksong pour rejoindre l'arène du boss suivant, nommé Veuve (« Widow » en anglais). Nous vous en parlons dans un guide dédié, dans lequel nous vous expliquons comment battre cet ennemi redoutable.

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Pour conclure, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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