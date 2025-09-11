Sœur Splinter Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2025 à 15h47
Nous vous expliquons comment battre le boss Sœur Splinter sur Hollow Knight: Silksong, en vous précisant son pattern et en vous apportant des conseils.
Sœur Splinter Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?
Sur Hollow Knight: Silksong, différents boss peuvent se montrer difficiles à battre et donc poser des problèmes aux joueurs et aux joueuses. C'est notamment le cas de Sœur Splinter, qui pourrait vous donner du fil à retordre. Toutefois, afin de vous aider à progresser dans la quête principale du titre de Team Cherry, nous vous expliquons comment vaincre le boss Sœur Splinter sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous apportons quelques conseils qui pourraient vous être utiles pour cet affrontement.

Comment battre le boss Sœur Splinter sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Sœur Splinter sur Silksong 

Sur Hollow Knight: Silksong, vous rencontrerez le boss Sœur Splinter dans la zone Coquibois. Vous accéderez à cet endroit après avoir vaincu Ailebrume (Moorwing en anglais), qui est à retrouver à Sombrevale.

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Normalement, à ce stade, vous avez débloqué la capacité Dash/Pas rapide, qui est très utile durant l'affrontement contre Sœur Splinter.

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Vaincre le boss Sœur Splinter sur Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-boss-soeur-splinter Contrairement à d'autres boss, comme Ailebrume, Sœur Splinter n'est pas l'ennemi majeur le plus redoutable. Cependant, il convient de faire attention à certaines de ses attaques, notamment à celle invoquant des ronces et surtout des mobs. Une fois que vous connaissez le pattern de Sœur Splinter, vous aurez plus de facilité à la vaincre. Mais, voici comment battre le boss Sœur Splinter de Silksong
  • L'attaque principale de Sœur Splinter est la suivante : elle vous attaque avec ses deux mains, surmontées de griffes, dans un mouvement vertical. Elle fait cela trois fois de suite et alterne entre ces deux mains.
    • Cette attaque est facile à déceler car vous la voyez élever ses mains. Il vous suffit, dès lors, de vous déplacer à gauche ou à droite pour les éviter. Faites attention, la zone d'impact est plutôt importante.
  • Par la suite, le boss Sœur Splinter va invoquer des branches avec des ronces, à différents endroits de l'arène, afin de limiter votre zone de déplacement.
    • Évitez-les en regardant la traînée de poussière au plafond, pour connaître le point d'impact de ces branches. Sachez que vous pouvez les détruire en leur assénant 3 coups. Autrement, Sœur Splinter les détruit elle-même avec sa première attaque.
  • Au bout d'un certain temps, Sœur Splinter va rugir, et ce, plusieurs fois. Deux mobs ailés et effectuant des attaques tournoyantes apparaîtront à ce moment-là.
    • Utilisez la compétence « Lance soyeuse » pour les tuer. Ils devraient mourir en un coup, avec cette attaque spécifique. Certaines fois, Sœur Splinter va les éliminer elle-même. Toutefois, nous vous recommandons de vous occuper d'eux rapidement, tout en faisant attention aux coups portés par le boss.
À chaque fois que vous le pouvez, infligez des dégâts au boss Sœur Splinter en faisant une attaque vers le haut, et plus précisément sur sa tête. Au bout d'un moment, l'ennemi sera étourdi et tombera au sol. Vous pourrez, dès lors, lui asséner quelques coups, mais ne restez pas trop longtemps près de son corps.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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