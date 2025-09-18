Veuve Hollow Knight: Silksong : Comment battre ce boss ?

Nous vous expliquons comment battre le boss Veuve sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous précisant son pattern et en vous apportant des conseils.

Comment battre le boss Veuve sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver le boss Veuve sur Silksong

L'emplacement du boss Veuve sur Hollow Knight: Silksong.



Vaincre le boss Veuve sur Hollow Knight: Silksong

Le boss Veuve va tisser des fils, pouvant prendre une direction diagonale ou verticale. C'est alors que des cloches apparaissent et tombent du plafond. Regardez bien la position de ces fils et leur placement pour éviter les cloches. Attention, au bout d'un certain temps, plusieurs fils et donc cloches apparaîtront, afin de restreindre l'espace sécurisé.

Par la suite, Veuve va faire apparaître plusieurs groupes de fils, après avoir parcouru la zone de gauche à droite, ou de droite à gauche. À ce moment-là, des cloches, surmontées de structures piquantes, vont jaillir du sol. Sautez pour les éviter. N'hésitez pas à utiliser la cape flottante pour rester plus longtemps dans les airs, au cas où. Allez, dès lors, vers la gauche ou la droite pour rejoindre un espace sécurisé.

Le boss va vous attaquer au corps à corps en jaillissant sur vous depuis le plafond, puis en fonçant sur vous. Esquivez la première attaque, puis sautez en l'air au moment où Veuve se rapproche de vous. Si vous le pouvez, essayez de lui asséner un coup en faisant un pogo.









Sur, de nombreux boss peuvent se montrer difficiles à battre et donc poser des problèmes aux joueurs et aux joueuses. C'est notamment le cas de(dit « Widow » en anglais), qui pourrait vous donner du fil à retordre. Cependant, afin de vous aider à progresser dans l'histoire, nous vous indiquons, et nous vous partageons quelques conseils qui pourraient vous aider pour ce combat.Sur, vous rencontrerezdans la région Clochelle, et plus précisément après avoir récupéré la capacité Prise ferme/Wall Jump dans la zone adjacente, nommée Coquibois. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que nous vous expliquons comment débloquer la capacité Prise ferme/Wall Jump sur Silksong, dans un article dédié.Pour beaucoup de joueurs et de joueuses,est assez difficile à vaincre. En effet, cet ennemi majeur, qui dispose de deux phases, est plutôt rapide et enchaîne diverses attaques, pouvant infliger des dégâts importants. Cependant, une fois que vous connaissez le pattern de, vous éprouverez certainement plus de facilité à la vaincre. Mais, voiciPour autant, faites attention :possède deux phases. Lors de la deuxième, les différentes attaques listées ci-dessus s'enchaînent encore plus vite. En outre, davantage de cloches surgiront du plafond, vous obligeant constamment à bouger et à vous placer correctement. N'attaquez le boss que lorsque vous jugez que vous le pouvez et ne prenez pas trop de risque, que ce soit durant la première ou bien la deuxième phase.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.