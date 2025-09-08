Dash Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer la capacité Pas rapide ?

Le Dash est un mouvement très important sur Hollow Knight: Silksong. D'ailleurs, nous vous expliquons comment débloquer la capacité Pas rapide sur Silksong.
Tout comme son aîné, et même d'autres metroidvania, Hollow Knight: Silksong
permet aux joueurs et aux joueuses de débloquer progressivement de nouvelles compétences ou bien capacités, aussi utiles en combat que lors des phases d'exploration. Pas rapide
, ou Dash
(en anglais), est ainsi une aptitude essentielle pour atteindre de nouvelles zones et, dès lors, avancer dans la quête principale de Silksong
.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer la capacité Pas rapide/le Dash sur Hollow Knight: Silksong
.
Comment débloquer la capacité Pas rapide/le Dash sur Hollow Knight: Silksong ?
Afin d'obtenir la capacité Pas rapide/le Dash sur Hollow Knight: Silksong
, il convient d'avoir plusieurs heures de jeu à son actif et d'avoir terminé les premières régions. En effet, comme vous vous en doutez, cette aptitude, qui est absolument essentielle pour progresser, est à retrouver à un endroit bien précis, soit dans la zone Quais Profonds.
Si vous êtes dans la région Quais Profonds, rendez-vous à l'endroit indiqué sur l'image ci-dessus (icône représentant la tête d'Hornet). Pour l'atteindre, vous devrez effectuer une séquence de plateforme mais aussi un affrontement contre plusieurs ennemis. Après ce combat, vous pourrez descendre et rejoindre un autel, où vous pouvez débloquer la capacité Pas rapide, autrement dit le Dash, d'Hollow Knight: Silksong
(en appuyant sur la touche adéquate, une fois devant ladite structure).
Pourquoi Pas rapide/Dash est aussi important sur Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong, la capacité Pas rapide/le dash
est très importante, que ce soit pour les combats ou pour l'exploration, et ce, pour de nombreuses raisons. Premièrement, Pas rapide
vous permet de courir plus rapidement (touche R2 maintenue, sur consoles PlayStation, par exemple) et donc d'effectuer de longues distances en un rien de temps. Deuxièmement, grâce au Dash
, vous pourrez réaliser des sauts plus importants. Troisièmement, cette aptitude peut se montrer très utile lors des combats, notamment pour éviter une attaque ennemie. Finalement, Pas rapide
peut être efficace pour certaines séquences de plateforme.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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