Silksong : Les mods les plus populaires rendent le jeu plus facile

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2025 à 16h28
À peine sorti, Hollow Knight: Silksong voit déjà fleurir des dizaines de mods. Sans surprise, les plus téléchargés visent à adoucir la difficulté, avec en vedette un mod qui active la bousolle en permanence, sans occuper un slot d'équipement.
Silksong : Les mods les plus populaires rendent le jeu plus facile
Comme pour tout grand lancement, la communauté s'est immédiatement lancée dans deux courses celle du speedrun et celle du modding. Tandis que la scène speedrun se structure pour ses premiers classements officiels dès le 1er octobre, la partie dédiée à Silksong sur Nexus Mods déborde déjà de créations. Et si l'on observe le haut du classement, un constat s'impose, les joueurs privilégient avant tout les mods qui facilitent l'aventure d'Hollow Knight: Silksong.

Le retour de la boussole gratuite

En troisième position des mods les plus téléchargés, à l'heure où ces lignes sont écrites, se trouve Always Have Compass Effect, signé Synthlight. Comme dans Hollow Knight premier du nom, Silksong oblige normalement à sacrifier un slot d'équipement pour afficher sa position sur la carte. Le mod contourne cette contrainte en activant l'effet de la boussole en permanence, sans coût.

Synthlight a même publié un projet similaire pour l'outil aimanté, qui permet de ramasser plus facilement les loots, dont les perles. Ces deux mods nécessitent l'installation de BepInEx, un plugin pour Unity indispensable à la plupart des mods Silksong.

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Au-delà de cette boussole, la majorité des mods populaires se concentrent sur la réduction de la difficulté. Nous retrouvons des mods pour ne pas subir les doubles dégâts, subir moins de dégât, des voyages rapides plus accessibles ou encore, le plus populaire actuellement, afficher la barre de vie pour les boss. En l'absence d'un curseur de difficulté officiel, ces ajouts agissent comme une solution alternative, offrant aux joueurs une marge de personnalisation de leur expérience.

Quand la friction fait débat

Certains puristes défendent l'idée que les petites contrariétés (comme le sacrifice d'un emplacement pour la boussole ou une difficulté élevée) font partie intégrante du design et du charme d'un jeu exigeant. D'autres y voient une barrière inutile qui détourne du plaisir. Ces mods permettent aux deux visions de coexister, les uns peuvent conserver l'expérience brute voulue par Team Cherry, tandis que les autres profitent d'une progression plus fluide, même si l'intérêt du jeu peut être altéré.

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Hollow Knight: Silksong est disponible sur toutes les plateformes ou presque, pour la somme de 19,50 €. Retrouvez également notre carte interactive pour mieux vous retrouver.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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