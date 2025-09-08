Quatrième Chorale Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 septembre 2025 à 17h05
Nous vous indiquons comment battre le boss Quatrième Chorale sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous prodiguant quelques conseils qui pourraient vous aider à en voir le bout.
Quatrième Chorale Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?
Durant leur aventure sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement affronter des boss plus ou moins coriaces et redoutables. L'ennemi majeur Quatrième Chorale est un peu plus particulier, mais peut s'avérer difficile à battre. C'est pourquoi, nous vous expliquons, ci-dessous, comment vaincre le boss Quatrième Chorale sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous apportant quelques conseils.

Comment battre le boss Quatrième Chorale sur Hollow Knight: Silksong ? 

Trouver le boss Quatrième Chorale sur Hollow Knight: Silksong

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Sur Hollow Knight: Silksong, vous trouverez le boss Quatrième Chorale dans la zone Les Terres Lointaines, soit après avoir vaincu Lace et après avoir débloqué la capacité Pas rapide/Dash. Pour activer le combat contre le boss Quatrième Chorale, vous devez, qui plus est, obtenir la cape flottante, en réalisant le souhait « Épines flexibles » de la Couturière, qui est située dans une maison en tissu. 

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Ce n'est qu'après avoir récupéré la cape flottante que le boss Quatrième Chorale se réveillera, et plus précisément lorsque vous repasserez devant lui pour quitter Les Terres Lointaines.

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Vaincre le boss Quatrième Chorale sur Hollow Knight: Silksong

hollow-knight-silksong-quatrieme-chorale-boss Contrairement à bien d'autres boss d'Hollow Knight: Silksong, Quatrième Chorale n'est pas très difficile, à condition de maîtriser le saut et le dash. En effet, cet ennemi met à l'épreuve votre aptitude à vous déplacer rapidement, étant donné que l'affrontement est, d'une certaine manière, une sorte de séquence de plateforme. Mais, voici comment battre le boss Quatrième Chorale de Silksong
  • Dans certains cas, le boss Quatrième Chorale charge l'une de ses mains inférieures et la fait glisser sur la plateforme de gauche à droite ou bien de droite à gauche.
    • Il vous suffit de sauter par-dessus sa main pour l'éviter.
  • Dans d'autres cas, Quatrième Chorale lève l'une de ses mains supérieures en l'air et détruit une section de la plateforme sur laquelle vous êtes.
    • Vous pouvez deviner la partie qu'il va détruire en regardant la position de sa main, étant donné que son mouvement est vertical. Dès lors, placez-vous en sécurité sur l'autre tronçon de la plateforme.
  • À partir d'un moment, le boss Quatrième Chorale frappe le plafond afin de faire tomber des rochers enflammés. 
    • Vous devez, comme vous l'aurez compris, les éviter, tout en faisant attention aux autres attaques.
Bien que le pattern du boss Quatrième Chorale d'Hollow Knight: Silksong soit assez facile à comprendre, la difficulté réside dans le rythme qui devient progressivement de plus en plus soutenu. Par exemple, plus vous progressez dans le combat, moins la plateforme sera grande. Ce qui exige que vous vous déplaciez au bon endroit, et ce, assez rapidement. Dans tous les cas, à chaque fois que vous le pouvez (principalement quand la tête du boss est basse), attaquez-le avec un coup vers le haut. Si vous parvenez à l'étourdir, frappez sa tête au sol.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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