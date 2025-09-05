Voyage rapide Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer cette fonctionnalité ?

Hollow Knight: Silksong propose un système de voyage rapide. D'ailleurs, nous vous expliquons comment débloquer cette fonctionnalité, qui est grandement utile pour explorer les régions de Pharloom.

Comment débloquer le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong ?







Sur, les joueurs et les joueuses incarnent Hornet, qui doit atteindre le sommet du royaume de Pharloom. Ainsi, tout au long de l'aventure, ces derniers explorent diverses zones/régions plus ou moins grandes et difficiles. Fort heureusement,possède, tout comme son aîné,Nous vous expliquons, d'ailleurs,, afin de gagner du temps lors de vos phases d'exploration.Surn'est pas disponible au début du périple d'Hornet. En effet, pour y avoir accès, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les premières régions et surtout effectuer une action bien précise : battre le boss Bête des cloches.Accéder au combat contre la Bête des cloches surrequiert d'avoir la compétence de soie tissée « Lance soyeuse », qui s'obtient dans une zone spécifique, non loin dudit boss. D'ailleurs, si vous éprouvez quelques difficultés à vaincre la Bête des cloches sur, sachez que nous vous proposons un guide dédié, dans lequel nous décortiquons le pattern de ce boss et nous vous donnons quelques conseils pour en venir à bout.Une fois que vous aurez vaincu la Bête des cloches, vous débloquerez. Vous pourrez, dès lors, vous, à savoir Gouffre d'os (que vous avez déjà exploré).Comme vous l'aurez compris, à mesure que vous progresserez dans le royaume de Pharloom, vous pourrez accéder à de nouvelles destinations pour profiter du. Pour cela, faites attention aux panneaux surmontés de trois flèches, qui indiquent la position des clochevoies, où utiliser. Débloquer ces clochevoies vous coûtera, toutefois, quelques Perles (monnaie en jeu), à chaque fois.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.