Voyage rapide Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer cette fonctionnalité ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 septembre 2025 à 16h18
Hollow Knight: Silksong propose un système de voyage rapide. D'ailleurs, nous vous expliquons comment débloquer cette fonctionnalité, qui est grandement utile pour explorer les régions de Pharloom.
Voyage rapide Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer cette fonctionnalité ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses incarnent Hornet, qui doit atteindre le sommet du royaume de Pharloom. Ainsi, tout au long de l'aventure, ces derniers explorent diverses zones/régions plus ou moins grandes et difficiles. Fort heureusement, Silksong possède, tout comme son aîné, un système de voyage rapide.

Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong, afin de gagner du temps lors de vos phases d'exploration.

Comment débloquer le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong ?

Sur Hollow Knight: Silksong, le système de voyage rapide n'est pas disponible au début du périple d'Hornet. En effet, pour y avoir accès, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les premières régions et surtout effectuer une action bien précise : battre le boss Bête des cloches.

hollow-knight-silksong-voyage-rapide
Accéder au combat contre la Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong requiert d'avoir la compétence de soie tissée « Lance soyeuse », qui s'obtient dans une zone spécifique, non loin dudit boss. D'ailleurs, si vous éprouvez quelques difficultés à vaincre la Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong, sachez que nous vous proposons un guide dédié, dans lequel nous décortiquons le pattern de ce boss et nous vous donnons quelques conseils pour en venir à bout.

À lire également

Bête des cloches Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Bête des cloches Hollow Knight: Silksong : Comment vaincre ce boss ?

Une fois que vous aurez vaincu la Bête des cloches, vous débloquerez le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong. Vous pourrez, dès lors, vous déplacer rapidement vers une autre région, à savoir Gouffre d'os (que vous avez déjà exploré).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Comme vous l'aurez compris, à mesure que vous progresserez dans le royaume de Pharloom, vous pourrez accéder à de nouvelles destinations pour profiter du système de voyage rapide. Pour cela, faites attention aux panneaux surmontés de trois flèches, qui indiquent la position des clochevoies, où utiliser le voyage rapide. Débloquer ces clochevoies vous coûtera, toutefois, quelques Perles (monnaie en jeu), à chaque fois.

hollow-knight-silksong-voyage-rapide-clochevoies
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (0)