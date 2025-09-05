Voyage rapide Hollow Knight: Silksong : Comment débloquer cette fonctionnalité ?

Hollow Knight: Silksong propose un système de voyage rapide. D'ailleurs, nous vous expliquons comment débloquer cette fonctionnalité, qui est grandement utile pour explorer les régions de Pharloom.
Sur Hollow Knight: Silksong
, les joueurs et les joueuses incarnent Hornet, qui doit atteindre le sommet du royaume de Pharloom. Ainsi, tout au long de l'aventure, ces derniers explorent diverses zones/régions plus ou moins grandes et difficiles. Fort heureusement, Silksong
possède, tout comme son aîné, un système de voyage rapide
.
Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong
, afin de gagner du temps lors de vos phases d'exploration.
Comment débloquer le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong, le système de voyage rapide
n'est pas disponible au début du périple d'Hornet. En effet, pour y avoir accès, les joueurs et les joueuses doivent progresser dans les premières régions et surtout effectuer une action bien précise : battre le boss Bête des cloches.
Accéder au combat contre la Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong
requiert d'avoir la compétence de soie tissée « Lance soyeuse », qui s'obtient dans une zone spécifique, non loin dudit boss. D'ailleurs, si vous éprouvez quelques difficultés à vaincre la Bête des cloches sur Hollow Knight: Silksong
, sachez que nous vous proposons un guide dédié, dans lequel nous décortiquons le pattern de ce boss et nous vous donnons quelques conseils pour en venir à bout.
Une fois que vous aurez vaincu la Bête des cloches, vous débloquerez le voyage rapide sur Hollow Knight: Silksong
. Vous pourrez, dès lors, vous déplacer rapidement vers une autre région
, à savoir Gouffre d'os (que vous avez déjà exploré).
Comme vous l'aurez compris, à mesure que vous progresserez dans le royaume de Pharloom, vous pourrez accéder à de nouvelles destinations pour profiter du système de voyage rapide
. Pour cela, faites attention aux panneaux surmontés de trois flèches, qui indiquent la position des clochevoies, où utiliser le voyage rapide
. Débloquer ces clochevoies vous coûtera, toutefois, quelques Perles (monnaie en jeu), à chaque fois.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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