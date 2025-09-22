Pelages Silksong : Où et comment en obtenir pour terminer le souhait Nettoyage de corbotères ?

Nous vous précisons où et comment récupérer des pelages sur Hollow Knight: Silksong afin d'accomplir le souhait Nettoyage de corbotères.

Où et comment obtenir des pelages pour réaliser le souhait Nettoyage de corbotères sur Silksong ?

Trouver le souhait Nettoyage de corbotères sur Hollow Knight: Silksong

Récupérer des pelages pour le souhait Nettoyage de corbotères sur Hollow Knight: Silksong





À lire également Spots de farm de Perles Silksong : Où se rendre pour obtenir rapidement cette monnaie ?

En plus de devoir progresser dans la quête principale d', les joueurs et les joueuses ont la possibilité de réaliser des missions secondaires, c'est-à-dire accomplir des souhaits pour différents PNJ. L'un de ces souhaits, nommé, exige de récupérer plusieursAfin de vous aider à terminer cette mission, nous vous expliquonsSur, vous pouvez récupérersur le panneau à Clochelle. Remarquons, à ce sujet, que ladite structure ne devient disponible qu'après avoir vaincu le boss Veuve, car cela permet de lever la malédiction pesant sur la zone.Si tel est le cas, prenezsur le panneau, à Clochelle, puis partez en direction de Sombrevale.Une fois que vous êtes à Sombrevale, allez à Mi-chemin, un lieu de repos tenu par le tavernier Creige (emplacement sur l'image ci-dessous). Ce PNJ vous explique qu'il a besoin depour construire un épouvantail, et ainsi faire fuir les corbeaux qui ont assailli le toit de son bâtiment. Creige vous demande ainsi de lui ramener 25, au total.Rassurez-vous, réaliserne sera pas très long. Pour, il vous suffit de sortir de la bâtisse par la droite, et rejoindre le toit. Lorsque vous y êtes, vous verrez 1 ou 2 corbotères apparaître. Éliminez-les pour. Étant donné qu'il vous en faut 25, répétez l'opération plusieurs fois en sortant de la zone ou bien en vous reposant au banc dans la taverne, avant de retourner sur le toit et éliminez, de nouveau, les corbotères.Dès que vous avez 25, retournez voir Creige pour les lui donner. Vous recevrez en récompense un kit de fabrication, pour vos outils. Vous avez, ainsi, terminé. Sachez que près de Mi-chemin, il y a un spot de farm de Perles très intéressant.Pour conclure, rappelons qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.