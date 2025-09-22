Pelages Silksong : Où et comment en obtenir pour terminer le souhait Nettoyage de corbotères ?

Nous vous précisons où et comment récupérer des pelages sur Hollow Knight: Silksong afin d'accomplir le souhait Nettoyage de corbotères.
En plus de devoir progresser dans la quête principale d'Hollow Knight: Silksong
, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de réaliser des missions secondaires, c'est-à-dire accomplir des souhaits pour différents PNJ. L'un de ces souhaits, nommé « Nettoyage de corbotères »
, exige de récupérer plusieurs pelages
.
Afin de vous aider à terminer cette mission, nous vous expliquons où et comment trouver des pelages sur Hollow Knight: Silksong, afin d'accomplir le souhait « Nettoyage de corbotères »
.
Où et comment obtenir des pelages pour réaliser le souhait Nettoyage de corbotères sur Silksong ?
Trouver le souhait Nettoyage de corbotères sur Hollow Knight: Silksong
Sur Hollow Knight: Silksong
, vous pouvez récupérer le souhait Nettoyage de corbotères
sur le panneau à Clochelle. Remarquons, à ce sujet, que ladite structure ne devient disponible qu'après avoir vaincu le boss Veuve, car cela permet de lever la malédiction pesant sur la zone.
Si tel est le cas, prenez le souhait Nettoyage de corbotères
sur le panneau, à Clochelle, puis partez en direction de Sombrevale.
Récupérer des pelages pour le souhait Nettoyage de corbotères sur Hollow Knight: Silksong
Une fois que vous êtes à Sombrevale, allez à Mi-chemin, un lieu de repos tenu par le tavernier Creige (emplacement sur l'image ci-dessous). Ce PNJ vous explique qu'il a besoin de pelages
pour construire un épouvantail, et ainsi faire fuir les corbeaux qui ont assailli le toit de son bâtiment. Creige vous demande ainsi de lui ramener 25 pelages
, au total.
Rassurez-vous, réaliser le souhait Nettoyage de corbotères de Silksong
ne sera pas très long. Pour obtenir des pelages
, il vous suffit de sortir de la bâtisse par la droite, et rejoindre le toit. Lorsque vous y êtes, vous verrez 1 ou 2 corbotères apparaître. Éliminez-les pour récupérer des pelages
. Étant donné qu'il vous en faut 25, répétez l'opération plusieurs fois en sortant de la zone ou bien en vous reposant au banc dans la taverne, avant de retourner sur le toit et éliminez, de nouveau, les corbotères.
Dès que vous avez 25 pelages
, retournez voir Creige pour les lui donner. Vous recevrez en récompense un kit de fabrication, pour vos outils. Vous avez, ainsi, terminé le souhait Nettoyage de corbotères d'Hollow Knight: Silksong
. Sachez que près de Mi-chemin, il y a un spot de farm de Perles très intéressant.
Pour conclure, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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