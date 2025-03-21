Hollow Knight: Silksong pourrait enfin sortir d'ici juin 2025, selon un célèbre leaker

Après plusieurs années de silence, l'un des jeux indépendants les plus attendus pourrait enfin se rapprocher de sa sortie officielle. Un leaker réputé vient en effet d'avancer une date limite surprenante : Hollow Knight: Silksong arriverait au plus tard en juin 2025, directement sur le Xbox Game Pass.
Une sortie attendue au plus tard au deuxième trimestre 2025 ?
Depuis son annonce en février 2019, les fans attendent impatiemment la suite de Hollow Knight
, le célèbre jeu de plateforme-action développé par Team Cherry. Malgré des informations sporadiques sur le développement de Silksong
, l'impatience des joueurs n'a fait que grandir, amplifiée par la confirmation d'une sortie dès le jour du lancement sur le Xbox Game Pass.
Aujourd'hui, un leaker espagnol, plutôt fiable, connu sous le nom d'Extas1s
prétend que la date de sortie actuelle, fixée par Team Cherry auprès de Microsoft, serait au plus tard en juin 2025
. Selon lui, il s'agirait d'une date limite indicative, une sorte de deadline interne, mais il émet toutefois des doutes quant à la capacité du studio à tenir ce délai.
La communauté partagée entre enthousiasme et scepticisme
Cette révélation a suscité un enthousiasme mêlé de scepticisme chez les fans. Sur Reddit, notamment dans la communauté Gaming Leaks and Rumours
, certains joueurs remettent en question la crédibilité de cette date, craignant que l'équipe de développement ne soit pas en mesure de respecter le planning annoncé par le leaker.
Cependant, même si la communauté exprime ses doutes, la popularité du jeu reste intacte : Hollow Knight: Silksong
trône toujours à la première place des jeux les plus « wishlistés » sur Steam
, devançant même l'attendu Elden Ring: Nightreign
de FromSoftware.
Une confirmation possible lors du prochain Nintendo Direct ?
Les fans espèrent désormais une annonce concrète lors du prochain Nintendo Direct prévu le 2 avril 2025
. La présentation pourrait également confirmer une éventuelle version optimisée pour la Nintendo Switch 2, une annonce très attendue par les joueurs qui spéculent depuis longtemps sur cette possibilité.Hollow Knight: Silksong
a souvent été mentionné avant les Nintendo Direct et les Indie World Showcases précédents, mais aucune confirmation officielle n'a jamais vu le jour. Espérons que ce nouveau rendez-vous soit enfin le bon.
Team Cherry reste discret mais rassurant
En janvier dernier, Matthew Griffin, responsable marketing et édition chez Team Cherry, avait déjà rassuré les fans en confirmant que le jeu était toujours en développement et qu'il sortirait bel et bien. Plus récemment encore, Xbox avait mentionné Silksong dans un communiqué officiel
, ravivant ainsi l'espoir des joueurs quant à une sortie prochaine.
Avec cette nouvelle fuite, il semble que le moment tant attendu par les fans se rapproche enfin, même s'il convient de rester prudent tant que le studio n'aura pas communiqué officiellement sur une date précise.
2025, enfin l'année de Hollow Knight: Silksong ?
Quoi qu'il en soit, Hollow Knight: Silksong demeure l'un des titres les plus attendus de l'année 2025. Les fans espèrent désormais obtenir très prochainement des informations officielles plus détaillées de la part de Team Cherry, et pourquoi pas une confirmation définitive lors du prochain événement Nintendo.
En attendant, la patience reste de mise, mais la perspective d'une sortie en juin 2025 pourrait bien relancer l'excitation autour de cette aventure attendue depuis si longtemps.
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