Hollow Knight Silksong enfin prêt à sortir ? Xbox relance l'espoir avec une annonce mystérieuse

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2025 à 11h54
Après des années d'attente et de silence, Xbox mentionne à nouveau Hollow Knight Silksong, relançant les spéculations sur une potentielle sortie en 2025.
Hollow Knight Silksong enfin prêt à sortir ? Xbox relance l'espoir avec une annonce mystérieuse
Depuis son annonce initiale en 2019, Hollow Knight Silksong reste l'un des jeux les plus mystérieux et les plus attendus par les fans de metroidvania. Si les nouvelles de Team Cherry se font rares, une récente déclaration de Xbox laisse penser que l'attente pourrait enfin prendre fin prochainement. La fin d'une longue attente pour des millions de joueurs.

Xbox mentionne Silksong dans son planning de 2025

Dans un récent communiqué officiel, Xbox a listé Hollow Knight Silksong aux côtés d'autres jeux confirmés pour 2025, tels que Clair Obscur: Expedition 33 (prévu le 24 avril) et Descenders Next, attendu le 9 avril. Si la présence de Silksong semble anodine, elle pourrait être un signe prometteur d'une sortie enfin imminente, ou tout au moins prévue pour cette année.
Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur, avec une sélection impressionnante de titres à venir comme Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next et FBC: Firebreak, qui seront jouables sur l'ensemble de l'écosystème Xbox… sans oublier Hollow Knight: Silksong !
Même si le studio Team Cherry reste discret, rappelons qu'en début d'année, le responsable marketing Matthew Griffin avait assuré à un fan que le jeu était « bien réel, en bonne voie, et qu'il sortirait bel et bien ». La récente mention de Xbox semble conforter ces propos.
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Une sortie inattendue après des années d'attente ?

Annoncé initialement en 2019, puis repoussé sans nouvelle date en 2023, Hollow Knight Silksong a longtemps laissé ses fans dans l'incertitude. Aujourd'hui, la possibilité d'une sortie en 2025 semble enfin crédible, même si beaucoup restent prudents après tant de fausses joies.

L'hypothèse d'un shadow-drop (une sortie surprise du jour au lendemain) reste crédible au vu du silence prolongé des développeurs et de l'attente du jeu. Si rien n'est encore officiel, les fans pourraient bien avoir enfin une bonne raison d'espérer.

Le premier Hollow Knight, sorti en 2017, avait été un succès phénoménal, plaçant immédiatement Team Cherry parmi les studios indépendants les plus prometteurs. La suite, Hollow Knight Silksong, devrait offrir une aventure encore plus vaste, riche et ambitieuse, expliquant la longue durée de développement.

Miniature vidéo

Reste à savoir si cette nouvelle mention par Xbox annonce enfin l'arrivée tant espérée du jeu, ou s'il s'agit simplement d'une référence parmi d'autres. Dans tous les cas, cette déclaration aura suffi à raviver la flamme chez les joueurs, prêts à se replonger dans l'univers unique créé par Team Cherry.

À ce jour, Hollow Knight Silksong est attendu sur PC, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 5, probablement courant 2025 si nous sommes optimistes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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