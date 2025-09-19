Voici pourquoi Hollow Knight: Silksong est si difficile

Les développeurs de Team Cherry expliquent pourquoi Hornet doit affronter des ennemis plus complexes et pourquoi Silksong est un défi encore plus relevé que Hollow Knight.
Depuis son annonce, Hollow Knight: Silksong intrigue autant qu'il fascine. Les fans attendaient un gameplay plus fluide et plus nerveux avec Hornet, et ils sont servis, une grande partie de la communauté jugeant même le jeu trop dur, à tel point que le studio a affirmé que la difficulté allait être revue. D'ailleurs, Team Cherry a expliqué pourquoi une telle difficulté avait été adoptée.
Un monde plus libre, mais plus exigeant
Lors de l'exposition ACMI Game Worlds de Melbourne, les développeurs ont confié leurs intentions dans un livre lié à l'événement (via Dexerto). Ils y affirment que la difficulté fait partie intégrante de Silksong.
Silksong comporte des moments de difficulté marquée. Mais offrir un monde plus libre implique de donner au joueur des choix constants sur la direction et les actions à entreprendre.
Ce niveau de liberté s'accompagne d'une flexibilité bienvenue, comme l'exploration, l'apprentissage ou même la possibilité de contourner un obstacle permettent d'atténuer les moments les plus frustrants.
Contrairement au Chevalier du premier jeu, Hornet a été imaginée comme une guerrière aguerrie. Plus rapide, dotée de plus d'options de combat, elle impose que ses ennemis soient eux aussi plus rusés et plus dynamiques.
En contraste avec les ennemis du Chevalier, ceux de Hornet devaient disposer de davantage de moyens pour la rattraper lorsqu'elle tente de fuir. »
Là où beaucoup de studios auraient opté pour une histoire retraçant la montée en puissance d'Hornet, Team Cherry a choisi l'approche inverse, dès le début, l'héroïne est déjà une combattante d'élite. Lui proposer des adversaires trop faibles aurait nui à la cohérence narrative.
Cette orientation implique que le joueur doit lui aussi hausser son niveau de jeu, rendant l'expérience plus exigeante que jamais, et quelques boss très difficiles à vaincre.
Dans tous les cas, Team Cherry écoute sa communauté, et si elle juge que la difficulté est encore trop importante, elle devrait encore être adoucie. Quoi qu'il en soit, Hollow Knight: Silksong est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 13,19 € au lieu de 20 €, soit 32 % de réduction.
commentaires (2)
Franchement maintenant les gens veulent des jeux hyper faciles et réussir tour dunprem coup, il est où le sentiment de satisfaction après avoir battu un boss ou quoi ?
Ceci explique cela... mais ça reste assez punitif, quand même...