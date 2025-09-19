Voici pourquoi Hollow Knight: Silksong est si difficile

Hollow Knight: Silksong est la suite du metroidvania culte de Team Cherry. Incarnez Hornet dans un nouveau royaume, explorez des environnements inédits, affrontez plus de 150 ennemis, collectez des ressources et développez vos compétences. Disponible sur PC et consoles, le jeu promet une expérience exigeante et immersive fidèle à l'esprit d'Hollow Knight.