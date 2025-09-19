Voici pourquoi Hollow Knight: Silksong est si difficile

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 septembre 2025 à 10h59
Les développeurs de Team Cherry expliquent pourquoi Hornet doit affronter des ennemis plus complexes et pourquoi Silksong est un défi encore plus relevé que Hollow Knight.
Voici pourquoi Hollow Knight: Silksong est si difficile
Depuis son annonce, Hollow Knight: Silksong intrigue autant qu'il fascine. Les fans attendaient un gameplay plus fluide et plus nerveux avec Hornet, et ils sont servis, une grande partie de la communauté jugeant même le jeu trop dur, à tel point que le studio a affirmé que la difficulté allait être revue. D'ailleurs, Team Cherry a expliqué pourquoi une telle difficulté avait été adoptée. 

Un monde plus libre, mais plus exigeant

silksong-2
Beaucoup de joueurs estiment que Silksong est un jeu très difficile.

Lors de l'exposition ACMI Game Worlds de Melbourne, les développeurs ont confié leurs intentions dans un livre lié à l'événement (via Dexerto). Ils y affirment que la difficulté fait partie intégrante de Silksong.
Silksong comporte des moments de difficulté marquée. Mais offrir un monde plus libre implique de donner au joueur des choix constants sur la direction et les actions à entreprendre. 
Ce niveau de liberté s'accompagne d'une flexibilité bienvenue, comme l'exploration, l'apprentissage ou même la possibilité de contourner un obstacle permettent d'atténuer les moments les plus frustrants.

À lire également

Hollow Knight: Silksong : Acte 3, comment le débloquer ?

Hollow Knight: Silksong : Acte 3, comment le débloquer ?

Hornet, une héroïne plus rapide et plus technique

Contrairement au Chevalier du premier jeu, Hornet a été imaginée comme une guerrière aguerrie. Plus rapide, dotée de plus d'options de combat, elle impose que ses ennemis soient eux aussi plus rusés et plus dynamiques.
En contraste avec les ennemis du Chevalier, ceux de Hornet devaient disposer de davantage de moyens pour la rattraper lorsqu'elle tente de fuir. »
Là où beaucoup de studios auraient opté pour une histoire retraçant la montée en puissance d'Hornet, Team Cherry a choisi l'approche inverse, dès le début, l'héroïne est déjà une combattante d'élite. Lui proposer des adversaires trop faibles aurait nui à la cohérence narrative.

silksong-1
Cette orientation implique que le joueur doit lui aussi hausser son niveau de jeu, rendant l'expérience plus exigeante que jamais, et quelques boss très difficiles à vaincre.

À lire également

Hollow Knight: Silksong : La deuxième mise à jour se détaille, mais ne vous attendez pas à de gros changements

Hollow Knight: Silksong : La deuxième mise à jour se détaille, mais ne vous attendez pas à de gros changements

Dans tous les cas, Team Cherry écoute sa communauté, et si elle juge que la difficulté est encore trop importante, elle devrait encore être adoucie. Quoi qu'il en soit, Hollow Knight: Silksong est disponible sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur PC pour la somme de 13,19 € au lieu de 20 €, soit 32 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaires (2)

Avatar
C'est ok (invité) Le 19/09/2025 à 16:08

Franchement maintenant les gens veulent des jeux hyper faciles et réussir tour dunprem coup, il est où le sentiment de satisfaction après avoir battu un boss ou quoi ?

Avatar
d'accord (invité) Le 19/09/2025 à 11:21

Ceci explique cela... mais ça reste assez punitif, quand même...