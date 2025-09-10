Hollow Knight: Silksong : Acte 3, comment le débloquer ?

Nous vous expliquons comment accéder à l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong, en vous donnant des informations sur les conditions à remplir.

Comment accéder à l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong ?

Il faut avoir battu le dernier boss de l'acte 2.

Il convient d'avoir trouvé suffisamment de puces, afin que la Caravane se déplace à Fleatopia.

Il est nécessaire d'avoir terminé tous les souhaits, disponibles via les panneaux situés à Songclave, Bellhart et Gouffre d'os.

À partir de ce moment-là, vous pourrez obtenir le souhait The Silk and Soul auprès du Caretaker, situé dans la zone The Citadel. Vous devez, comme vous vous en doutez, terminer ce souhait.



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Le nouveau metroidvania de Team Cherry,, propose trois actes au total. Toutefois, le troisième et dernier doit impérativement être débloqué, ce qui nécessite d'effectuer des actions bien spécifiques et de remplir certaines conditions.Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs,, qui mène à la zone The Abyss.Contrairement aux deux premiers,demande aux joueurs et aux joueuses de réaliser plusieurs actions afin de, et non seulement de battre un énième boss. Ainsi, ce n'est qu'à condition d'avoir rempli divers prérequis que vous pourrez accéder à ce dernier pan de. Cela devrait, d'ailleurs, vous occuper pendant un petit moment. Toutefois, et sans plus attendre, voiciAprès avoir rempli toutes ces conditions, vous pourrez revenir au menu principal du jeu afin de recharger votre sauvegarde. Vous aurez, dès lors,, qui vous invite à explorer la zone The Abyss.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry figure également dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.