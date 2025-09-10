Hollow Knight: Silksong : Acte 3, comment le débloquer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2025 à 15h45
Nous vous expliquons comment accéder à l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong, en vous donnant des informations sur les conditions à remplir.
Hollow Knight: Silksong : Acte 3, comment le débloquer ?
Le nouveau metroidvania de Team Cherry, Hollow Knight: Silksong, propose trois actes au total. Toutefois, le troisième et dernier doit impérativement être débloqué, ce qui nécessite d'effectuer des actions bien spécifiques et de remplir certaines conditions.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong, qui mène à la zone The Abyss.

Comment accéder à l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong ?

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Contrairement aux deux premiers, Hollow Knight: Silksong demande aux joueurs et aux joueuses de réaliser plusieurs actions afin de débloquer l'acte 3, et non seulement de battre un énième boss. Ainsi, ce n'est qu'à condition d'avoir rempli divers prérequis que vous pourrez accéder à ce dernier pan de Silksong. Cela devrait, d'ailleurs, vous occuper pendant un petit moment. Toutefois, et sans plus attendre, voici comment débloquer l'acte 3 d'Hollow Knight: Silksong :
  • Il faut avoir battu le dernier boss de l'acte 2.
  • Il convient d'avoir trouvé suffisamment de puces, afin que la Caravane se déplace à Fleatopia.
  • Il est nécessaire d'avoir terminé tous les souhaits, disponibles via les panneaux situés à Songclave, Bellhart et Gouffre d'os.
  • À partir de ce moment-là, vous pourrez obtenir le souhait The Silk and Soul auprès du Caretaker, situé dans la zone The Citadel.
    • Vous devez, comme vous vous en doutez, terminer ce souhait.
Après avoir rempli toutes ces conditions, vous pourrez revenir au menu principal du jeu afin de recharger votre sauvegarde. Vous aurez, dès lors, débloqué et accès à l'acte 3 de Silksong, qui vous invite à explorer la zone The Abyss.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre de Team Cherry figure également dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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