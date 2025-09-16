Hollow Knight: Silksong : La deuxième mise à jour se détaille, mais ne vous attendez pas à de gros changements

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
- Ajout de l'option Effet Dithering dans les paramètres vidéo avancés. Réduit le banding des couleurs, mais peut légèrement adoucir l'apparence des éléments au premier plan. Réglé sur « Désactivé » par défaut.
- Mise à jour de la description du succès « Herald's Wish » pour préciser que les joueurs doivent à la fois accomplir le souhait et terminer le jeu.
- Correction d'un problème où le Savage Beastfly restait parfois sous la lave dans Far Fields.
- Correction de cas rares où Guardian Seth sortait des limites pendant le combat.
- Ajout d'un correctif pour éviter que Lugoli ne s'envole hors de l'écran sans revenir lors d'un combat.
- Réduction supplémentaire du risque que les Silk Snippers restent bloqués hors limites dans le combat de la Chapelle du Faucheur.
- Correction de plusieurs cas où la mort d'un boss en même temps que celle du joueur déclenchait des séquences de mort désynchronisées ou corrompues.
- Correction d'un softlock causé par un Shaman Binding activé lors d'une transition vers le bas.
- Mise à jour de la position des Cocoons dans certaines zones pour éviter leur apparition dans des endroits inaccessibles.
- Correction d'un problème empêchant la livraison du Liquid Lacquer en mode Âme d'acier.
- Correction de certains PNJ qui ne jouaient pas correctement les dialogues d'indice maudit dans certaines situations.
- Correction de Pondcatcher Reed qui ne pouvait pas s'envoler après avoir chanté.
- Correction d'un problème où les orbes de mémoire de Verdania rejouaient parfois plusieurs fois les effets de bord d'écran.
- Correction d'un problème où le compteur de rupture ne fonctionnait pas avec certains outils multi-coups, comme le Conchcutter.
- Correction du multiplicateur de dégâts de Volt Filament qui ne s'appliquait pas à certaines compétences de soie.
- Correction des Cogflies et Wisps qui ciblaient à tort les Skullwings.
- Correction d'un problème où les Cogflies réinitialisaient leurs PV après un changement de zone.
- Correction d'un problème où le Curveclaw se brisait systématiquement au premier coup après une parade.
- Correction de la Plasmium Phial et du Flea Brew qui ne se rétablissaient pas correctement aux bancs.
- Divers autres ajustements et corrections mineures.
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