Hollow Knight: Silksong : La deuxième mise à jour se détaille, mais ne vous attendez pas à de gros changements

Team Cherry a, récemment, apporté des détails en ce qui concerne le contenu de la deuxième mise à jour d'Hollow Knight: Silksong.

De premières informations sur la deuxième mise à jour d'Hollow Knight: Silksong

Ajout de l'option Effet Dithering dans les paramètres vidéo avancés. Réduit le banding des couleurs, mais peut légèrement adoucir l'apparence des éléments au premier plan. Réglé sur « Désactivé » par défaut.

Mise à jour de la description du succès « Herald's Wish » pour préciser que les joueurs doivent à la fois accomplir le souhait et terminer le jeu.

Correction d'un problème où le Savage Beastfly restait parfois sous la lave dans Far Fields.

Correction de cas rares où Guardian Seth sortait des limites pendant le combat.

Ajout d'un correctif pour éviter que Lugoli ne s'envole hors de l'écran sans revenir lors d'un combat.

Réduction supplémentaire du risque que les Silk Snippers restent bloqués hors limites dans le combat de la Chapelle du Faucheur.

Correction de plusieurs cas où la mort d'un boss en même temps que celle du joueur déclenchait des séquences de mort désynchronisées ou corrompues.

Correction d'un softlock causé par un Shaman Binding activé lors d'une transition vers le bas.

Mise à jour de la position des Cocoons dans certaines zones pour éviter leur apparition dans des endroits inaccessibles.

Correction d'un problème empêchant la livraison du Liquid Lacquer en mode Âme d'acier.

Correction de certains PNJ qui ne jouaient pas correctement les dialogues d'indice maudit dans certaines situations.

Correction de Pondcatcher Reed qui ne pouvait pas s'envoler après avoir chanté.

Correction d'un problème où les orbes de mémoire de Verdania rejouaient parfois plusieurs fois les effets de bord d'écran.

Correction d'un problème où le compteur de rupture ne fonctionnait pas avec certains outils multi-coups, comme le Conchcutter.

Correction du multiplicateur de dégâts de Volt Filament qui ne s'appliquait pas à certaines compétences de soie.

Correction des Cogflies et Wisps qui ciblaient à tort les Skullwings.

Correction d'un problème où les Cogflies réinitialisaient leurs PV après un changement de zone.

Correction d'un problème où le Curveclaw se brisait systématiquement au premier coup après une parade.

Correction de la Plasmium Phial et du Flea Brew qui ne se rétablissaient pas correctement aux bancs.

Divers autres ajustements et corrections mineures.

Quand sort la deuxième mise à jour d'Hollow Knight: Silksong ?

Depuis la sortie d', qui remonte au 4 septembre 2025, Team Cherry suit de près son metroidvania et a déjà déployé une première mise à jour, qui a notamment apporté des changements pour certains boss jugés trop difficiles. Il y a très peu de temps, les développeurs ont partagéEffectivement, sur la page Steam du titre, et plus précisément dans l'onglet « Discussions »,. Comme vous pourrez le constater,D'après Team Cherry, ce patch notes n'est pas complet, étant donné que des « quelques ajouts et modifications supplémentaires avant la sortie officielle » sont prévus. Toutefois,À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Les développeurs précisent qu'ils sont « sur le point de finaliser le deuxième patch post-lancement pour Hollow Knight: Silksong ». Dès que de nouvelles informations auront été partagées à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Néanmoins, remarquons que celles et ceux qui sont sur PC peuvent d'ores et déjà en profiter via le « public-beta branch (version: 1.0.28626) ».Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.