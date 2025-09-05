Hollow Knight: Silksong est tellement respecté que même les pirates disent de ne pas le pirater

Alors que Hollow Knight: Silksong a été cracké dès sa sortie, une partie de la communauté du piratage appelle tout simplement à ne pas y toucher. Un phénomène rare, motivé par le respect envers Team Cherry et le prix accessible du jeu.
Avec plus de 500 000 joueurs simultanés
sur Steam dans ses premières heures, Hollow Knight: Silksong
est déjà un triomphe commercial et critique. Mais un autre signe de son aura particulière vient d'apparaître, sur les forums dédiés au piratage, de nombreux membres encouragent à acheter le jeu plutôt que de le télécharger illégalement
. Une situation presque inédite dans le monde du jeu vidéo.
Une sortie DRM-free qui inspire la confiance
Team Cherry a choisi de publier Silksong sans DRM, notamment via GOG, rendant le jeu extrêmement simple à cracker. En temps normal, cela aurait provoqué une vague de copies illégales. Mais cette décision, combinée au fait que tous les backers de Hollow Knight reçoivent gratuitement Silksong
, a suscité l'admiration. Un pirate résume ainsi sur Reddit
que « c'est une équipe de trois ou quatre personnes qui a toujours respecté ses fans. Ils sortent le jeu sans DRM et récompensent les soutiens du premier opus. Si on peut se le permettre, on doit les soutenir.
»
Un prix jugé honnête
Autre argument clé, celui du tarif. Vendu 19,50 €, Silksong apparaît comme l'un des jeux les plus accessibles de 2025
, surtout au regard de son ampleur et de la réputation du premier opus, quand d'autres studios n'auraient pas hésité à le vendre 40 euros.
J'étais prêt à le pirater, comme beaucoup de jeux à 80 €, mais quand j'ai vu le prix de 20 €, je me suis dit : non, là je vais l'acheter.
Plusieurs témoignages vont dans le même sens, comme un autre joueur qui explique que « c'est seulement 20 € et j'ai adoré Hollow Knight, je n'hésite pas une seconde ».
Si certains titres indés avaient déjà suscité un respect similaire, voir une communauté de 2,4 millions de membres prôner l'achat d'un jeu est un événement exceptionnel. Beaucoup reconnaissent que Silksong est une œuvre qui mérite son soutien
, et que Team Cherry a su entretenir une relation de confiance avec ses joueurs. Avec un lancement déjà historique, cette reconnaissance inattendue de la part des pirates confirme que Silksong dépasse le simple cadre d'un jeu vidéo,
il est devenu un phénomène culturel
.
Si vous faites partie des nombreux joueurs, n'hésitez pas à consulter nos guides Silksong
, tels que celui sur les perles
ou sur comment débloquer la carte
.
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