Hollow Knight: Silksong est tellement respecté que même les pirates disent de ne pas le pirater



le 05 septembre 2025 à 18h50 Publié par Corentin Rimbert le 05 septembre 2025 à 18h50

Alors que Hollow Knight: Silksong a été cracké dès sa sortie, une partie de la communauté du piratage appelle tout simplement à ne pas y toucher. Un phénomène rare, motivé par le respect envers Team Cherry et le prix accessible du jeu.