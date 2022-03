Hollow Knight: Silksong, quelle est sa date de sortie ?

Les amateurs d'Hollow Knight attendent avec grande impatience. En 2019, Team Cherry avait partagé un premier trailer qui donnait l'eau à la bouche : cette fois-ci, nous devrions être aux commandes d'Hornet, un personnage déjà présent dans Hollow Knight et très important. La vidéo indiquait également que nous devrions pouvoir compter sur un bestiaire plus étoffé (150 nouveaux ennemis), de nouveaux mouvements pour les déplacements et attaques, et bien d'autres éléments.À chaque nouvel événement et émission en direct, les joueurs et les joueuses attendent des nouvelles d'et espèrent avoir, enfin, une date de sortie précise pour ce nouvel opus. Avant septembre 2021, la base de données Nvidia avait fuité et semblait indiquer qu'Hollow Knight: Silksong serait disponible le 1février 2022. Or, cette date étant passée, Hollow Knight: Silksong ne s'est pas rendu disponible et nous n'avons pas eu de nouvelles du soft, depuis.. Si pour le moment Team Cherry n'a pas partagé plus de précisions au sujet d'Hollow Knight: Silksong, cela pourrait arriver cette année.. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés si de plus amples informations concernant le titre sont disponibles. Une sortie avant cette fin d'année 2022 est fort probable.Si vous désirez vous procureret parcourir l'aventure, avant la sortie d', sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à prix réduits :