Hollow Knight: Silksong : Le développement progresse bien, Team Cherry rassure la communauté

Team Cherry a tenu à rassurer les joueurs et les joueuses qui attendent Hollow Knight: Silksong et a ainsi indiqué que le jeu est toujours prévu.
Il est difficile de contester le fait qu'Hollow Knight: Silksong
est l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Malheureusement, le titre ne fait que très rarement parler de lui. Toutefois, la communauté peut se rassurer : Hollow Knight: Silksong sortira bien et son développement avance, selon Team Cherry
.
Le développement d'Hollow Knight: Silksong progresse
En effet, en réponse à un utilisateur Twitter/X, Matthew Griffin, qui est notamment en charge du marketing chez Team Cherry, a indiqué qu'Hollow Knight: Silksong est toujours en cours de développement
: « Oui, le jeu est réel, progresse et sortira
». Ce qui devrait rassurer les joueurs et les joueuses, qui sont impatients de poser les mains sur Hollow Knight: Silksong
. Reste à savoir quand le titre se rendra disponible.
Matthew Griffin a prononcé ces quelques mots, suite à une théorie de la communauté, qui laissait penser qu'Hollow Knight: Silksong
serait montré lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025. Toutefois, le YouTubeur Fireb0rn a précisé que Matthew Griffin l'a contacté peu de temps après pour lui dire que cela était faux.
En guise de conclusion, rappelons que Team Cherry n'a pas dévoilé de date ni même de fenêtre de sortie pour Hollow Knight: Silksong
, pour le moment. D'après les dernières informations connues, le titre doit arriver sur PC ainsi que sur Nintendo Switch et devrait intégrer le Game Pass, dès le jour de son lancement.
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