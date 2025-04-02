Hollow Knight: Silksong donne enfin signe de vie et sortira sur Nintendo Switch 2… mais toujours pas de date précise

Après une attente interminable, Hollow Knight: Silksong est réapparu lors du dernier Nintendo Direct, confirmant sa sortie sur Nintendo Switch 2. Malheureusement, Team Cherry n'a toujours pas dévoilé de date précise.
Depuis plusieurs années, chaque Nintendo Direct est devenu un événement particulièrement attendu par les fans de Hollow Knight
, espérant enfin obtenir des nouvelles concrètes sur Silksong
. Cette fois, à l'occasion d'une présentation XXL de la Switch 2
, Nintendo a bel et bien évoqué le titre tant convoité, confirmant son existence et son arrivée sur la prochaine génération de consoles. Cependant, les joueurs devront encore faire preuve de patience, puisque seul un vague « 2025 » a été annoncé.
Hollow Knight: Silksong existe encore, mais garde le mystère sur sa sortie
Lors de cette présentation, Hollow Knight: Silksong a fait une apparition remarquée au sein d'une courte vidéo mettant en avant les futurs jeux tiers de la Nintendo Switch 2
. Après six longues années d'attente et de spéculations, c'est une maigre consolation pour les fans qui espéraient enfin connaître une date précise pour le retour tant attendu d'Hornet.
Cette annonce rappelle malheureusement l'événement Xbox et Bethesda Games Showcase de 2022, où Microsoft avait promis que tous les jeux présentés sortiraient dans l'année suivante. Silksong y avait été montré, suscitant une énorme attente… avant de disparaître à nouveau des radars pendant plusieurs mois.
Des signes trompeurs sur Steam et l'eShop
Ces derniers mois, les espoirs avaient pourtant été relancés grâce à plusieurs mises à jour sur la page Steam du jeu
, laissant penser à une sortie imminente. Par ailleurs, en février dernier, Nintendo avait mystérieusement supprimé la page eShop de Hollow Knight: Silksong, une action interprétée par beaucoup comme un signe avant-coureur d'une grande annonce.
Cette fois, les fans avaient donc vu juste, puisque Silksong est officiellement revenu dans l'actualité, même si cette révélation reste encore bien trop vague pour calmer l'impatience grandissante des joueurs.
Une attente prolongée pour les fans d'Hollow Knight
Si l'annonce du Nintendo Direct a le mérite de rassurer les fans sur le développement du jeu, elle n'apporte finalement que peu de réponses aux principales interrogations. L'année 2025 reste pour l'instant l'unique repère, sans aucune fenêtre de sortie plus précise ni d'informations supplémentaires sur l'état d'avancement réel du projet.
Il faudra donc conserver précieusement ce maquillage de clown à portée de main, car l'attente risque de se prolonger encore quelques mois avant de connaître enfin la date exacte à laquelle Hornet pourra faire son retour triomphal.
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