Épines flexibles Hollow Knight: Silksong : Comment récupérer des cœurs d'épine pour terminer ce souhait ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2025 à 11h46
Nous vous expliquons où et comment obtenir des cœurs d'épine pour terminer le souhait « Épines fléxibles » sur Hollow Knight: Silksong.
Épines flexibles Hollow Knight: Silksong : Comment récupérer des cœurs d'épine pour terminer ce souhait ?
En plus d'offrir une quête principale plutôt conséquente, Hollow Knight: Silksong propose de petites missions secondaires, sous la forme de souhaits à réaliser pour aider divers PNJ et récupérer des items plus ou moins importants. Ainsi, à un certain moment, vous devrez terminer le souhait Épines flexibles donné par la Couturière et exigeant de trouver des cœurs d'épine, afin de progresser sur Silksong.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons où et comment récupérer des cœurs d'épine pour terminer le souhait Épines flexibles sur Hollow Knight: Silksong.

Où et comment des cœurs d'épine pour réaliser le souhait Épines flexibles sur Hollow Knight: Silksong ?

Trouver la Couturière pour obtenir le souhait Épines flexibles

Sur Hollow Knight: Silksong, vous rencontrerez la Couturière dans la zone les Terres Lointaines, après les Quais Profonds (ce qui exige de vaincre le boss Lace) ou le Sentier du Chasseur. Ce PNJ est à trouver dans une maison en tissu, qui est suspendue. Normalement, vous ne pourrez la manquer.

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Dès que vous êtes devant la Couturière, parlez-lui afin de récupérer le souhait Épines flexibles. Comme vous pourrez le constater en ouvrant le menu en jeu, ce souhait vous demande de chasser les flottépines dans les Terres Lointaines et surtout de récupérer leurs cœurs d'épine. Il vous en faudra 25, au total.

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Récupérer des cœurs d'épine sur Hollow Knight: Silksong

En réalité, collecter des cœurs d'épine sur Silksong n'est pas très compliqué, à condition de savoir quel ennemi chasser et comment obtenir cette ressource. Une fois que vous avez le souhait, partez donc en direction des Terres Lointaines, et plus précisément de la zone adjacente.

Là-bas, vous pourrez apercevoir des ennemis flottants dans les airs, avec des piques tout autour de leur tête (comme sur l'image ci-dessous). Attaquez-les, tout en faisant attention aux épines qui seront envoyées dans plusieurs directions. D'ailleurs, dès que vous voyez une épine au sol, sur un mur ou encore au plafond, allez les frapper avec votre aiguille. C'est ainsi que vous obtiendrez des cœurs d'épine. Étant donné qu'il vous en faut 25, vous devrez répéter cette opération plusieurs fois.

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La récompense du souhait Épines flexibles sur Silksong

Réaliser le souhait Épines flexibles de la Couturière sur Hollow Knight: Silksong est primordial, étant donné que cela vous permettra de récupérer la cape flottante. Il s'agit d'un item qui vous permet de gonfler la cape d'Hornet et donc d'être porté par les courants d'air/colonnes d'air mais aussi pour planer.

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Cet équipement est nécessaire pour atteindre les zones suivantes, et donc progresser sur Silksong. La cape peut également se montrer utile durant certains affrontements, notamment contre le boss Ailebrume, qui pourrait vous donner du fil à retordre.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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