Emblème Vagabond Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 septembre 2025 à 11h50
Si vous souhaitez mettre la main sur l'Emblème Vagabond sur Hollow Knight: Silksong, sachez que nous vous indiquons son emplacement.
Emblème Vagabond Silksong : Où et comment l'obtenir ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses peuvent collecter différents emblèmes, pouvant être équipés afin de bénéficier d'effets spécifiques. L'un d'entre eux est nommé Emblème Vagabond, et est relativement intéressant. Néanmoins, le trouver n'est pas chose facile, tant cet item est bien caché.

Toutefois, nous vous indiquons, dans ce qui suit, où et comment obtenir l'Emblème Vagabond sur Hollow Knight: Silksong, et nous vous partageons quelques détails au sujet de ses caractéristiques et effets.

Où et comment trouver l'Emblème Vagabond sur Hollow Knight: Silksong ? 

L'emplacement de l'Emblème Vagabond sur Hollow Knight: Silksong

Afin de récupérer l'Emblème Vagabond sur Hollow Knight: Silksong, il faut, comme vous vous en doutez, se rendre à un endroit bien précis : la Chapelle du Vagabond. Cette zone en question peut notamment être atteinte en ouvrant la porte fermée, située tout à gauche du Gouffre d'os. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé simple. Un marchand en vend une à Gouffre d'os contre 500 perles. De plus, il est préférable d'avoir débloqué la capacité Dash/Pas rapide.

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Le chemin pour récupérer l'Emblème Vagabond sur Silksong.

Dès que cela est le cas, prenez l'ascenseur, à gauche de Gouffre d'os. Puis, progressez sur les cages suspendues en l'air pour rejoindre une ouverture sur votre gauche. Courrez pour éviter les attaques d'un boss, crachant du poison/de l'acide depuis le plafond. Ouvrez la porte devant vous, grâce à la clé simple. Vous accédez ainsi à la zone Vermiterres. Sautez dans le premier trou et progressez, tout en évitant les vers sortant du plafond. Vous finirez par atteindre un endroit, parsemé de mousse verte. Laissez-vous tomber depuis la corniche et allez sur votre gauche. Vous accéderez ainsi à la Chapelle du Vagabond.

Entrez dans la Chapelle du Vagabond jusqu'à atteindre une arène. Là, vous devrez affronter plusieurs ennemis, que vous avez déjà rencontrés à Verdoison. À l'issue du combat, vous pourrez grimper pour rejoindre un petit autel où repose un corps. Approchez-vous et appuyez sur la touche liée à l'action « Tisser » (Rond sur PlayStation, par exemple). C'est ainsi que vous obtiendrez l'Emblème Vagabond de Silksong.

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Détails et caractéristiques de l'Emblème Vagabond de Silksong

L'Emblème Vagabond d'Hollow Knight: Silksong, qui doit être équipé depuis un banc, est assez intéressant. En effet, cet élément permet d'attaquer rapidement et avec une certaine précision. De plus, cet item octroie la possibilité d'effectuer des attaques brèves et rapides.

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Véritablement pensé pour les combats, l'Emblème Vagabond de Silksong pourrait tout à fait vous convenir, bien que celui du Faucheur soit également très efficace.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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