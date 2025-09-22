Emblème Bête Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment récupérer l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong.
Hollow Knight: Silksong propose, comparé à son aîné, des Emblèmes, qui peuvent être équipés afin de bénéficier d'effets particuliers. L'un d'entre eux est baptisé Emblème Bête. Il peut être assez difficile de le dénicher, surtout si vous ne savez pas où vous rendre.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, où et comment obtenir l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong, tout en vous partageant des détails à propos de ses caractéristiques et effets.
Où et comment obtenir l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong ?
L'emplacement de l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong
Pour obtenir l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong, vous devez impérativement avoir effectué quelques actions, au préalable. En effet, afin de vous rendre à l'endroit où se situe ledit Emblème, vous avez besoin de la cape flottante, que vous donne la Couturière après avoir terminé le souhait Épines flexibles.
Si tel est le cas, rendez-vous dans la zone du Sentier du Chasseur. De là, vous devrez progresser vers l'est afin de rejoindre la Chapelle de la Bête, dont l'emplacement est indiqué sur l'image ci-dessous.
Une fois que vous êtes dedans, vous devrez affronter le boss Volpeste enragée. Celui-ci peut vous poser un peu de problème, étant donné qu'il fait apparaître plusieurs mobs au cours du combat. Dès que vous l'avez vaincu, vous pourrez progresser vers l'ouest, pour atteindre une statue (comme sur l'image ci-dessous). Approchez-vous et appuyez sur la touche permettant de « tisser » (rond sur PlayStation), et ce, à plusieurs reprises. C'est ainsi que vous obtiendrez l'Emblème Bête d'Hollow Knight: Silksong, que vous pourriez apprécier.
Détails et caractéristiques de l'Emblème Bête de Silksong
L'Emblème Bête d'Hollow Knight: Silksong, qui doit être équipé à partir d'un banc, est plutôt intéressant, étant donné que celui-ci peut « libérer une rage puissante » et « absorbe la vie des ennemis ». De plus, cet Emblème octroie à Hornet, et donc aux joueurs, la possibilité d'effectuer des « attaques féroces ». Évidemment, cet item peut accueillir différents équipements (boussole, etc.).
Bien qu'il ne soit pas le meilleur Emblème disponible sur le jeu de Team Cherry, cet élément peut être pertinent dans certaines situations.
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