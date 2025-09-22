Emblème Bête Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment récupérer l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong.

Où et comment obtenir l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong ?

L'emplacement de l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong

Emplacement de l'Emblème Bête sur Hollow Knight: Silksong.





Détails et caractéristiques de l'Emblème Bête de Silksong

propose, comparé à son aîné, des, qui peuvent être équipés afin de bénéficier d'effets particuliers. L'un d'entre eux est baptisé. Il peut être assez difficile de le dénicher, surtout si vous ne savez pas où vous rendre.C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous,, tout en vous partageant des détails à propos de ses caractéristiques et effets.Pour, vous devez impérativement avoir effectué quelques actions, au préalable. En effet, afin de vous rendre à l'endroit où se situe ledit, vous avez besoin de la cape flottante, que vous donne la Couturière après avoir terminé le souhait Épines flexibles.Si tel est le cas, rendez-vous dans la zone du Sentier du Chasseur. De là, vous devrez progresser vers l'est afin de rejoindre la Chapelle de la Bête, dont l'emplacement est indiqué sur l'image ci-dessous.Une fois que vous êtes dedans, vous devrez affronter le boss Volpeste enragée. Celui-ci peut vous poser un peu de problème, étant donné qu'il fait apparaître plusieurs mobs au cours du combat. Dès que vous l'avez vaincu, vous pourrez progresser vers l'ouest, pour atteindre une statue (comme sur l'image ci-dessous). Approchez-vous et appuyez sur la touche permettant de « tisser » (rond sur PlayStation), et ce, à plusieurs reprises. C'est ainsi que vous obtiendrez, que vous pourriez apprécier., qui doit être équipé à partir d'un banc, est plutôt intéressant, étant donné que celui-ci peut « libérer une rage puissante » et « absorbe la vie des ennemis ». De plus, cetoctroie à Hornet, et donc aux joueurs, la possibilité d'effectuer des « attaques féroces ». Évidemment, cet item peut accueillir différents équipements (boussole, etc.).Bien qu'il ne soit pas le meilleurdisponible sur le jeu de Team Cherry, cet élément peut être pertinent dans certaines situations.Pour conclure, rappelons qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.