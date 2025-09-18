Hollow Knight: Silksong : Quel est le meilleur Emblème ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2025 à 16h57
Si vous souhaitez mettre toutes vos chances de votre côté sur Hollow Knight: Silksong, sachez que nous vous indiquons quel est le meilleur emblème à équiper.
Hollow Knight: Silksong : Quel est le meilleur Emblème ?
Sur Hollow Knight: Silksong, les joueurs et les joueuses peuvent équiper différents Emblèmes, devant au préalable être débloqués en effectuant des actions précises ou bien en se rendant à des endroits particuliers. Ces Emblèmes, qui aident notamment à définir un build, changent quelques aspects à propos des mouvements ou bien des attaques d'Hornet, le personnage principal de Silksong. Toutefois, étant donné qu'il y en a plusieurs, il se peut que vous ne sachiez pas lequel choisir pour parcourir le royaume de Pharloom.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons quel est le meilleur Emblème d'Hollow Knight: Silksong, tout en vous apportant des informations sur les autres et sur cet élément d'équipement qui mérite toute votre attention.

Quel est le meilleur Emblème sur Hollow Knight: Silksong ?

hollow-knight-silksong-hornet
Hollow Knight: Silksong propose, au total, 7 Emblèmes, qui peuvent être obtenus à différents endroits dans le royaume de Pharloom. Tous proposent des caractéristiques bien spécifiques, qui affectent les capacités de mouvement ou bien d'attaque d'Hornet. Évidemment, certains Emblèmes sont plus intéressants que d'autres.

hollow-knight-silksong-embleme-faucheur
D'ailleurs, le meilleur Emblème d'Hollow Knight: Silksong est l'Emblème Faucheur, et ce, pour multiples raisons. Tout d'abord, remarquons que si vous équipez l'Emblème Faucheur, vous pourrez effectuer des attaques en arc, notamment après un sprint. Ce coup peut se montrer très intéressant, dans de nombreuses situations. L'avantage majeur de l'Emblème Faucheur est le fait que celui-ci permette de recharger plus rapidement et facilement la jauge de soie (utile pour regagner de la vie et utiliser les compétences) : après s'être soigné, et à chaque coup porté à un ennemi, vous pourrez voir des petites boules blanches et brillantes dans les airs. Il convient de les récupérer pour recharger la barre de soie. Ainsi, l'Emblème Faucheur est très efficace et est un équipement à prioriser pour parcourir Pharloom et vaincre ses boss.

À lire également

Emblème Faucheur Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Emblème Faucheur Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Les Emblèmes sur Hollow Knight: Silksong

Comme dit précédemment, il y a 7 Emblèmes disponibles sur Hollow Knight: Silksong. Chacun d'entre eux dispose de différents slots, pouvant accueillir des outils ou des items (boussole, etc.), qui sont répartis selon un code couleur. Mais, voici quelques informations concernant les Emblèmes de Silksong :
  • Emblème Chasseur
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
    • Localisation : Débloqué par défaut
  • Emblème Faucheur
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
    • Localisation : Chapelle du Faucheur - Sombrevale
  • Emblème Vagabond
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 2 jaunes
    • Localisation : Chapelle du Vagabond - Près du Gouffre d'os
  • Emblème Bête
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc et 2 rouges
    • Localisation : Chapelle de la Bête - Sentier du Chasseur
  • Emblème Sorcière
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 1 bleu
    • Localisation : Via les souhaits du PNJ Griseracine - Coquibois
  • Emblème Architecte
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 3 rouges
    • Localisation : Chapelle de l'Architecte - Fonderie
  • Emblème Shaman
    • Emplacements d'outils (par défaut) : 3 blancs
    • Localisation : Durant l'Acte 3

À lire également

Emblème Vagabond Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Emblème Vagabond Silksong : Où et comment l'obtenir ?

Comment équiper un Emblème sur Silksong ? 

Sur Hollow Knight: Silksong, équiper un Emblème nécessite de se rendre à un banc. À ce moment-là, vous pourrez ouvrir le menu en jeu, pour accéder à votre inventaire. Dans la section répertoriant les outils et les items que vous possédez, vous pouvez changer d'Emblème (touche Triangle sur consoles PlayStation, par exemple).

hollow-knight-silksong-changer-embleme
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?
Silksong 03 mars 2026

Hollow Knight: Silksong est-il dans le Game Pass ?

De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence d'Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant
Silksong 05 janvier 2026

Les Steam Awards 2025 révèle le palmarès, avec son GOTY plutôt étonnant

Les gagnants des Steam Awards 2025 ont été dévoilés, il y a peu de temps. Découvrez le palmarès complet de cette toute nouvelle édition.
Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu
Silksong 16 décembre 2025

Hollow Knight: Silksong annonce sa première extension, avec une belle surprise pour les fans du premier jeu

Team Cherry a, récemment, indiqué qu'Hollow Knight: Silksong va prochainement se doter d'une première extension, alors qu'une surprise attend les joueurs et les joueuses d'Hollow Knight.

commentaire (0)