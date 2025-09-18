Hollow Knight: Silksong : Quel est le meilleur Emblème ?

Si vous souhaitez mettre toutes vos chances de votre côté sur Hollow Knight: Silksong, sachez que nous vous indiquons quel est le meilleur emblème à équiper.
Sur Hollow Knight: Silksong
, les joueurs et les joueuses peuvent équiper différents Emblèmes
, devant au préalable être débloqués en effectuant des actions précises ou bien en se rendant à des endroits particuliers. Ces Emblèmes
, qui aident notamment à définir un build, changent quelques aspects à propos des mouvements ou bien des attaques d'Hornet, le personnage principal de Silksong
. Toutefois, étant donné qu'il y en a plusieurs, il se peut que vous ne sachiez pas lequel choisir pour parcourir le royaume de Pharloom.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons quel est le meilleur Emblème d'Hollow Knight: Silksong
, tout en vous apportant des informations sur les autres et sur cet élément d'équipement qui mérite toute votre attention.
Quel est le meilleur Emblème sur Hollow Knight: Silksong ?
Hollow Knight: Silksong
propose, au total, 7 Emblèmes
, qui peuvent être obtenus à différents endroits dans le royaume de Pharloom. Tous proposent des caractéristiques bien spécifiques, qui affectent les capacités de mouvement ou bien d'attaque d'Hornet. Évidemment, certains Emblèmes
sont plus intéressants que d'autres.
D'ailleurs, le meilleur Emblème d'Hollow Knight: Silksong est l'Emblème Faucheur
, et ce, pour multiples raisons. Tout d'abord, remarquons que si vous équipez l'Emblème Faucheur
, vous pourrez effectuer des attaques en arc, notamment après un sprint. Ce coup peut se montrer très intéressant, dans de nombreuses situations. L'avantage majeur de l'Emblème Faucheur
est le fait que celui-ci permette de recharger plus rapidement et facilement la jauge de soie (utile pour regagner de la vie et utiliser les compétences) : après s'être soigné, et à chaque coup porté à un ennemi, vous pourrez voir des petites boules blanches et brillantes dans les airs. Il convient de les récupérer pour recharger la barre de soie. Ainsi, l'Emblème Faucheur est très efficace et est un équipement à prioriser pour parcourir Pharloom et vaincre ses boss
.
Les Emblèmes sur Hollow Knight: Silksong
Comme dit précédemment, il y a 7 Emblèmes
disponibles sur Hollow Knight: Silksong
. Chacun d'entre eux dispose de différents slots, pouvant accueillir des outils ou des items (boussole, etc.), qui sont répartis selon un code couleur. Mais, voici quelques informations concernant les Emblèmes de Silksong
:
- Emblème Chasseur
- Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
- Localisation : Débloqué par défaut
- Emblème Faucheur
- Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune
- Localisation : Chapelle du Faucheur - Sombrevale
- Emblème Vagabond
- Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 2 jaunes
- Localisation : Chapelle du Vagabond - Près du Gouffre d'os
- Emblème Bête
- Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc et 2 rouges
- Localisation : Chapelle de la Bête - Sentier du Chasseur
- Emblème Sorcière
- Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 1 bleu
- Localisation : Via les souhaits du PNJ Griseracine - Coquibois
- Emblème Architecte
- Emplacements d'outils (par défaut) : 3 rouges
- Localisation : Chapelle de l'Architecte - Fonderie
- Emblème Shaman
- Emplacements d'outils (par défaut) : 3 blancs
- Localisation : Durant l'Acte 3
Comment équiper un Emblème sur Silksong ?
Sur Hollow Knight: Silksong
, équiper un Emblème
nécessite de se rendre à un banc. À ce moment-là, vous pourrez ouvrir le menu en jeu, pour accéder à votre inventaire. Dans la section répertoriant les outils et les items que vous possédez, vous pouvez changer d'Emblème
(touche Triangle sur consoles PlayStation, par exemple).
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hollow Knight: Silksong
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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