Hollow Knight: Silksong : Quel est le meilleur Emblème ?

Si vous souhaitez mettre toutes vos chances de votre côté sur Hollow Knight: Silksong, sachez que nous vous indiquons quel est le meilleur emblème à équiper.

Quel est le meilleur Emblème sur Hollow Knight: Silksong ?

Les Emblèmes sur Hollow Knight: Silksong

Emblème Chasseur Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune Localisation : Débloqué par défaut

Emblème Faucheur Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge, 1 bleu et 1 jaune Localisation : Chapelle du Faucheur - Sombrevale

Emblème Vagabond Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 2 jaunes Localisation : Chapelle du Vagabond - Près du Gouffre d'os

Emblème Bête Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc et 2 rouges Localisation : Chapelle de la Bête - Sentier du Chasseur

Emblème Sorcière Emplacements d'outils (par défaut) : 1 blanc, 1 rouge et 1 bleu Localisation : Via les souhaits du PNJ Griseracine - Coquibois

Emblème Architecte Emplacements d'outils (par défaut) : 3 rouges Localisation : Chapelle de l'Architecte - Fonderie

Emblème Shaman Emplacements d'outils (par défaut) : 3 blancs Localisation : Durant l'Acte 3



Comment équiper un Emblème sur Silksong ?

Sur, les joueurs et les joueuses peuvent équiper différents, devant au préalable être débloqués en effectuant des actions précises ou bien en se rendant à des endroits particuliers. Ces, qui aident notamment à définir un build, changent quelques aspects à propos des mouvements ou bien des attaques d'Hornet, le personnage principal de. Toutefois, étant donné qu'il y en a plusieurs, il se peut que vous ne sachiez pas lequel choisir pour parcourir le royaume de Pharloom.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, tout en vous apportant des informations sur les autres et sur cet élément d'équipement qui mérite toute votre attention.propose, au total, 7, qui peuvent être obtenus à différents endroits dans le royaume de Pharloom. Tous proposent des caractéristiques bien spécifiques, qui affectent les capacités de mouvement ou bien d'attaque d'Hornet. Évidemment, certainssont plus intéressants que d'autres.D'ailleurs,, et ce, pour multiples raisons. Tout d'abord, remarquons que si vous équipez, vous pourrez effectuer des attaques en arc, notamment après un sprint. Ce coup peut se montrer très intéressant, dans de nombreuses situations. L'avantage majeur de l'est le fait que celui-ci permette de recharger plus rapidement et facilement la jauge de soie (utile pour regagner de la vie et utiliser les compétences) : après s'être soigné, et à chaque coup porté à un ennemi, vous pourrez voir des petites boules blanches et brillantes dans les airs. Il convient de les récupérer pour recharger la barre de soie. Ainsi,Comme dit précédemment, il y a 7disponibles sur. Chacun d'entre eux dispose de différents slots, pouvant accueillir des outils ou des items (boussole, etc.), qui sont répartis selon un code couleur. Mais, voici quelques informations concernantSur, équiper unnécessite de se rendre à un banc. À ce moment-là, vous pourrez ouvrir le menu en jeu, pour accéder à votre inventaire. Dans la section répertoriant les outils et les items que vous possédez, vous pouvez(touche Triangle sur consoles PlayStation, par exemple).Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.