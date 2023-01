Hogwarts Legacy : L'un des lieux iconiques ne sera pas présent

Pas de Chambre des Secrets dans Hogwarts Legacy

est l'un des jeux les plus attendus de cette année 2023, notamment par les amoureux de la licence créée par J. K. Rowling. Nombreux sont celles et ceux à vouloir se plonger dans ce monde magique, conté à travers sept livres et huit films, lesquels ont bercé la jeunesse de plus d'une personne.Cependant, des fuites ont eu lieu ces derniers jours , comme tout bon jeu attendu, nous en apprenant un peu plus sur le contenu d'Hogwarts Legacy. Attention, si vous souhaitez tout découvrir par vous-même, nous vous avertissons que les lignes suivantes contiennent desAinsi, comme nous pouvons le lire sur un passage de l'artboot officiel (via Reddit ), l'une des pièces au centre du deuxième livre et film,, que nous revoyons également lors de la grande bataille de Poudlard, ne serait pas de la partie. Nous pouvons, en effet, lire que, mais « Malheureusement, il y avait trop de difficultés avec [la Chambre des Secrets] et il a été décidé qu'elle ne serait pas incluse. »L'une des raisons qui ont poussé les développeurs à ne finalement pas l'incorporer est, notamment,. Le studio ne souhaitait pas que le joueur puisse penser qu'il était possible de tuer le Basilic, alors que ce dernier est présent une centaine d'années plus tard, lors des aventures d'Harry Potter et ses amis. Avalanche Software aurait pu tout simplement ne pas introduire le reptile, mais cela aurait pu être une petite incohérence avec le lore.Si vous êtes déçu par cette non-présence, rassurez-vous,, comme nous avons pu le voir dans les différents trailers.Rappelons que la sortie d'Hogwarts Legacy est prévue pour le 10 février, sur PC , PS5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite sur PS4 et Xbox One avant de s'inviter sur Nintendo Switch. Vous pouvez, bien évidemment, le précommander selon plusieurs éditions afin de profiter de quelques bonus.