Hogwarts Legacy : De nombreux détails ont fuité

Plusieurs éléments de Hogwarts Legacy ont fuité

Art Book of #HogwartsLegacy LEAK !!!! RT AND FOLLOW pic.twitter.com/41bmq2fwOV — Bigby (@ManwithSecrets_) January 16, 2023

, développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, doit arriver dans moins d'un mois (à l'heure où nous écrivons ces lignes) sur Xbox Series, PS5 et PC. Malheureusement,En effet, de, dont certains seraient issus de l'artbook officiel,, notamment sur Twitter mais aussi sur Reddit. Les informations partagées, dont certaines sont accompagnées de visuels, concernent les personnages, la carte du jeu, la durée de vie du soft, etc. Mais, nous ne vous en dirons pas plus afin de ne pas vous spoiler.Pour celles et ceux qui désirent tout de même voir les visuels qui ont fuité, vous pouvez les retrouver ci-dessous.Nous vous conseillons de faire grandement attention, ces prochains jours, lorsque vous vous rendez sur les réseaux sociaux. En complément et en prévention,, tels que « Hogwarts Legacy », « Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard » ou encore « L'Héritage de Poudlard », « leak » et « spoil » sur Twitter, en attendant la sortie du soft, pour éviter les spoils.Rappelons qu'Hogwarts Legacy arrive le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC ( les configurations requises ). La date de sortie des versions PS4 et Xbox One est fixée au 4 avril de cette année, tandis que le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023. Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :