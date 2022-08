Hogwarts Legacy : Éditions, bonus de précommande et prix

Bonus de précommande Hogwarts Legacy

Détail des différentes éditions

Édition standard

Édition Deluxe

72 heures d'accès anticipé

Monture Sombral

Ensemble de cosmétique de mage noir

Arène de combat de mage noir

Calot de mage noir (exclusive pour l'édition numérique)

Édition Collector

Contenu de l'édition Deluxe

Baguette de magie flottante et livre

Steel case

Manteau de kelpie (contenu téléchargeable)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même s'il a été reporté de quelques mois, pour n'arriver qu'en février 2023,, bien évidemment. Que ce soit grâce à l'univers, celui d'Harry Potter, ou les images qui ont été partagées, avec un côté assez sombre, de nombreux joueurs ont hâte de mettre les mains sur la production d'Avalanche Software. C'est pourquoi nous vous détaillonsTous les joueurs précommandant l'une des trois éditions d'recevront, lors de la sortie, laexclusive. C'est-à-dire qu'il n'est possible de l'obtenir que via les précommandes.Comme très souvent, vous n'avez le droit qu'au jeu, ici. Le prix de vente affiché sur PC est de 59,99 €, 69,99 sur PS4 et Xbox One et 74,99 sur PS5 et Xbox Series. Vous pouvez vous rendre sur le store de votre choix pour le précommander.Contient les éléments suivantsCette édition est vendue à 69,99 € sur PC et 84,99 € sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous rendre sur le store de votre choix pour le précommander.Cette édition n'est disponible qu'en physique, chez certains revendeurs. Elle contient les éléments suivants :Sont prix de vente est de 299,99 €. Vous pouvez retrouver une vidéo de cette édition spéciale ci-dessous.La sortie d' Hogwarts Legacy se fera, pour rappel, le 10 février 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le jeu arrivera plus tard sur Nintendo Switch, mais aucune date n'a pour le moment été révélée. Un récapitulatif de toutes les informations à savoir est d'ailleurs disponible.