Hitman : L'adaptation en série live annulée après 9 ans de « préparation »

S'il se préparait à un contrat de grande ampleur, l'Agent 47 a finalement été éliminé avant l'exécution de ce dernier. Annoncée depuis plusieurs années, l'adaptation de l'univers de Hitman en série ne verra finalement pas le jour.
Si l'agent au code-barres tatoué sur le crane est célèbre à travers ses aventures vidéoludiques, il a tenté à plusieurs reprises de s'infiltrer dans d'autres écrans.
En 2007 et en 2015, la saga Hitman sera déclinée en deux films assez moyens d'après les avis de la presse et du public. Mais alors que le dernier jeu en date, Hitman III
, est sorti en 2021, l'agent 47 préparait en secret son retour dans un projet de série live.
Un projet confié à un habitué des histoires truffées d'action
Ce projet a été évoqué pour la première fois en 2017. Mais face au développement sans fin du projet qui devait être diffusé sur la plateforme Hulu
, certains se sont demandé si elle n'avait pas été abandonnée. Pour connaître la vérité, les journalistes du média The Direct
sont allés interroger le créateur de la série : Derek Kolstad.
Bien connu des cinéphiles et des amateurs d'action, Derek Kolstad s'est fait connaître en écrivant le scénario des trois premiers opus de la saga John Wick
. Mais il a également produit la série The Continental (un spin-off se déroulant dans l'univers du plus respecté des assassins) et créé la série Spinter Cell: Deathwatch.
Une telle filmographie était donc plus qu'adaptée pour retranscrire à l'écran l'histoire de l'agent 47. Mais cela n'a pas suffi pour donner vie à cette adaptation ambitieuse. Le 16 mars 2026, le producteur et scénariste a déclaré que le projet Hitman avait été annulé.
La série Hitman est un « projet mort-né »
Lors de cet échange, Derek Kolstad explique qu'un épisode pilote était bien prévu et commandé par Hulu
. Cependant, le projet a été repoussé à de multiples reprises, n'accordant pas le feu vert nécessaire pour débuter le tournage. Le scénariste déclare que la série Hitman est un « projet mort-né
» et le fait que ce projet ne se concrétise pas a été vécu comme un vrai coup dur.
Qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais le projet est au point mort. J'adore ce truc, j'adore ce jeu et j'adore ce personnage. Le problème, c'est que je peux écrire un scénario, mais personne ne va l'acheter. [On me dit :] Il faut faire un film, il faut faire une série. Mais malheureusement, rien ne se concrétise.
Malgré cet échec, la saga Hitman continue de faire parler d'elle. En 2025, l'agent 47 s'est offert une collaboration temporaire avec un autre agent
(007) avec la mission « Le Chiffre from Casino Royale » dans le jeu HITMAN World of Assassination. Avec l'arrivée prochaine de 007 First Light
, ce dernier pourrait peut-être reprendre du service…
commentaire (1)
Faudrait qu'ils arrêtent avec Hitman, les derniers films sont nuls, qu'ils nous laissent le jeu vidéo