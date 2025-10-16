Splinter Cell : À peine lancée, la série Netflix a droit à une belle surprise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 octobre 2025 à 14h31
Vous avez commencé ou déjà dévoré Splinter Cell: Deathwatch sur Netflix ? Alors cette nouvelle partagée par Ubisoft devrait vous plaire !
Splinter Cell : À peine lancée, la série Netflix a droit à une belle surprise
Disponible depuis le 14 octobre 2025 sur la plateforme au grand N rouge, Splinter Cell: Deathwatch permet aux passionnés comme aux néophytes de plonger dans l'univers de Tom Clancy d'une toute nouvelle manière. Même si aucun nouveau jeu n'est encore annoncé, la série animée pourrait bien conquérir un nouveau public et susciter un regain d'intérêt pour la franchise. En tout cas, Ubisoft semble confiant sur le succès de cette série animée.

Une saison 2 déjà confirmée pour la série animée Splinter Cell: Deathwatch

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Sur ses différents réseaux sociaux, l'éditeur a publié le 15 octobre 2025 une affiche aux teintes rouges sur laquelle nous pouvons voir Sam Fisher et Zinnia Mckenna en pleine mission. Mais le détail le plus intéressant est visible en bas de cette illustration. En effet, il est précisé que la deuxième saison de Splinter Cell: Deathwatch arrivera prochainement sur Netflix.


Aucune date précise n'a été partagée, mais la suite de la série est bien en cours de production. La nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont déjà dévoré les 8 épisodes de cette nouvelle épopée. Pour les fidèles de la première heure, la trame de cette série animée se déroule plusieurs années après les événements de Splinter Cell: Blacklist et reprend l'histoire de la famille Shetland relatée dans Splinter Cell: Chaos Theory.

Cela signifie-t-il qu'un nouveau jeu Splinter Cell va arriver sur nos consoles ? 

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Même si l'annonce d'une saison 2 est déjà prometteuse, qu'en est-il des jeux vidéo Splinter Cell ? À l'heure où ces lignes sont rédigées, seul le remake du premier opus serait en cours de développement.

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D'ailleurs, de nombreux internautes débattent au sujet de ce dernier, évoquant sur Reddit un possible lancement au cours de l'année 2026. Mais il ne s'agit là que de spéculations et il faudra guetter une annonce officielle pour confirmer cette théorie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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