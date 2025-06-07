007 First Light : James Bond s'offre un cross-over inattendu avec l'Agent 47

Si 007 First Light ne sera pas disponible avant 2026, les joueurs peuvent déjà partir sur les traces d'un antagoniste emblématique en incarnant dans la foulée le héros de la saga Hitman.
Officiellement présenté par IO Interactive le 2 juin dernier
, 007 First Light ne s'est pas dévoilé davantage durant la cérémonie du Summer Game Fest. Cependant, les amateurs de l'agent secret le plus célèbre du cinéma et de la littérature ont reçu un petit cadeau pour patienter. En effet, le studio (qui a également développé HITMAN World of Assassination) a préparé pour cette occasion une mission spéciale disponible pour une durée limitée.
Le Chiffre from Casino Royale, un avant-goût de 007 First Light avant l'heure
Si vous avez le film Casino Royale, Le Chiffre est un nom qui devrait vous sembler familier. Ce dernier est de retour et il prépare une partie de poker à enjeux démesurés dans l'espoir de compenser de lourdes pertes financières. L'événement est organisé au sein du Casino Monarchique et c'est à vous que revient la mission d'empêcher la tenue de cette partie. Mais vous devrez arrêter Le Chiffre en incarnant l'Agent 47, et non 007.
Pour renforcer l'immersion et offrir un beau clin d'œil aux cinéphiles, Mads Mikkelsen (déjà présent dans le film Casino Royale) reprend son rôle de Le Chiffre
. Il prête à la fois sa voix et ses traits au personnage. Ce détail ne manquera pas de ravir les puristes, mais également d'inciter un plus large public à tester HITMAN World of Assassination.
Incarnez l'agent 47 et obtenez une récompense exclusive pour 007 First Light
Le contrat LeChiffre from Casino Royale est disponible gratuitement pour tous jusqu'au 6 juillet prochain.
Il suffit pour cela de vous rendre sur Steam, sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store, puis de télécharger HITMAN - World of Assassination Free Starter Pack. Ce dernier vous permet de profiter :
- Des missions d'entraînement Base de l'ICA
- De l'Escalade Principe de Sebastian (Dubaï)
- Du contenu saisonnier variable
- D'un accès limité aux cibles célèbres, y compris la mission LeChiffre
De plus, si vous créez un compte IOI avant de lancer la démo et que vous validez la mission spéciale, vous recevrez en récompense de connexion un costume exclusif à utiliser dans 007 First Light.
Rappelons que ce dernier est prévu pour 2026, sans date de sortie plus précise à l'heure actuelle, et qu'il sera disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
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