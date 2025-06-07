007 First Light : James Bond s'offre un cross-over inattendu avec l'Agent 47

007 First Light fait le plein de contenus avec son premier DLC gratuit, dès maintenant disponible

IO Interactive déploie aujourd'hui la mise à jour gratuite Extended Operations pour 007 First Light. Très attendu par la communauté, ce contenu inédit apporte un mode NG+, une difficulté extrême, des missions en Aston Martin et un mode Photo complet pour immortaliser vos meilleures scènes d'espionnage.