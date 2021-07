Hitman 3 : La saison de la Luxure (Lust) dévoile sa roadmap

La Luxure (Lust) s'invite dans Hitman 3 et dévoile sa roadmap

Après l'Orgueil et l'Avarice, c'est au tour de la Luxure (Lust) de s'inviter dans, et de se dévoiler par le biais d'un nouveau trailer. Dans cette nouvelle saison, plusieurs nouveautés sont au rendez-vous, avec notamment l'arrivée d'un contrat d'escalade inédit, mais aussi de nouvelles armes, équipements, des tenues, et bien d'autres choses encore.Un nouveau contrat d'escalade est dès maintenant disponible pour cette saison 3 d'Hitman 3, placée sous le signe de la Luxure, et il amène notreau cœur de Berlin, la capitale allemande. Si vous parvenez à terminer ce dernier, vous pourrez débloquer plusieurs récompenses :a également annoncé la disponibilité de Marrakech jusqu'au 8 août, et ce gratuitement pour tous les joueurs, ainsi qu'à sa version nocturne intitulée « A House Built On Sand », qui sera quant à elle disponible du 12 au 22 août. Parallèlement à cela, une nouvelle cible fugitive sera ajoutée le 30 juillet et sera disponible jusqu'au 9 août.En plus de ces nouveautés, une autre cible fugitive arrivera un peu plus tard dans cette saison, tandis que d'autres costumes, armes, et contrats vedettes seront eux aussi déployés dans les semaines à venir.La saison de la Luxure se terminera le 30 août, et laissera naturellement place à une nouvelle saison, toujours placée sous le signe de l'un des 7 péchés capitaux. Hitman 3 est pour rappel disponible sur toutes les plateformes depuis le 20 janvier 2021. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :