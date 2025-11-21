Eminem débarque dans Hitman pour une mission totalement inédite

IO Interactive a créé la surprise lors du Xbox Partner Preview. Le studio annonce une collaboration majeure avec le rappeur Eminem pour une mission Cible Fugitive dans Hitman World of Assassination. Au programme : un duel psychologique contre Slim Shady au cœur d'un asile.
L'univers de l'assassinat s'apprête à accueillir une icône de la culture pop d'une manière pour le moins inattendue. Lors de la conférence Xbox Partner Preview diffusée ce jeudi 20 novembre dans la soirée, le studio IO Interactive a levé le voile sur sa prochaine mission Cible Fugitive pour Hitman World of Assassination
. Cette fois, l'Agent 47 ne sera pas seul, puisqu'il fera équipe avec nul autre que Marshall Mathers, alias Eminem
, pour une traque qui s'annonce déjà mémorable.
Un duel fratricide contre Slim Shady
Le scénario de cette mission gratuite repose sur une prémisse aussi audacieuse que décalée. Les joueurs devront aider Eminem, présenté ici comme un agent opérationnel à part entière, à éliminer son célèbre et chaotique alter ego, Slim Shady
. L'objectif affiché par les développeurs est de permettre aux joueurs de « démêler l'esprit tordu de Slim Shady »
. Ce dernier ne se contente pas d'être une cible passive étant donné qu'il utilise ses performances scéniques erratiques pour laver le cerveau de ses auditeurs et transformer sa musique en véritable arme.
Pour l'occasion, la carte bien connue de Hokkaido a subi une refonte totale
. L'hôpital ultra-moderne laisse place à l'asile de Popsomp Hills, une référence directe à l'univers fictif du rappeur. Les développeurs promettent un environnement « chaotique », rempli de rebondissements psychologiques et de clins d'œil à la carrière de l'artiste. C'est une approche narrative qui tranche avec le sérieux habituel de la franchise, tout en conservant les mécaniques d'infiltration qui ont fait son succès.
Une stratégie de stars qui se confirme
L'intégration de célébrités modélisées dans le jeu semble devenir une marque de fabrique pour IO Interactive. Comme le souligne le communiqué, Eminem succède à d'autres visages connus récemment intégrés au titre, tels que Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee ou encore Le Chiffre, l'antagoniste de James Bond
.
Agent 47 fera équipe avec Eminem, un collègue opérationnel, tout comme Bruce Lee l'était récemment, dans une mission pour démêler l'esprit tordu de Slim Shady.
Cette nouvelle mission sera disponible gratuitement dès le 1er décembre sur toutes les plateformes actuelles
, incluant la Xbox Series, le PC (via Steam, Epic et Xbox), la PS5, la PS4 et la Switch. Pour les fans les plus dévoués, un pack payant intitulé « Eminem vs Slim Shady » sera proposé au prix de 4,99 durant tout le mois de décembre, offrant divers cosmétiques exclusifs pour personnaliser l'expérience.
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