Hitman 3 change bientôt de nom

Un changement de nom prévu pour Hitman 3

HITMAN 3 is becoming HITMAN: World of Assassination and will include content from HITMAN 1 & 2.



Learn more: https://t.co/U50wycAgBj#WorldOfAssassination pic.twitter.com/wlQWW7JUht — IO Interactive (@IOInteractive) January 3, 2023

C'est en janvier 2021 que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir les nouvelles aventures de l'agent 47, via. À cette date, le titre s'est rendu disponible sur la plupart des plateformes de jeu. D'ailleurs, deux ans après sa sortie officielle, Hitman 3 refait parler de lui carEn effet, le studio de développement en charge du titre, IO Interactive, a récemment annoncé, notamment via un article sur le site officiel, qu'Hitman 3 va prochainement changer de nom. À compter du, ledit jeu apparaîtra alors sous le nom suivant :Remarquons également, qu'à cette date, Hitman: World of Assassination comprendra « l'Access Pass » (payant, jusqu'à présent) permettant de parcourir Hitman 1 ainsi qu'Hitman 2. Les développeurs ont, aussi, indiqué que les joueurs et les joueuses possédant déjà une version d'Hitman 3 recevront une mise à jour gratuite vers Hitman: World of Assassination. Ce qui fera très certainement plaisir à la communauté.Par ailleurs, à la fin de ce mois de janvier, les différents stores ne proposeront plus que deux versions digitales du soft : l'édition Standard et le pack Deluxe.Pour rappel, Hitman 3, devenant Hitman: World of Assassination à compter du 26 janvier 2023, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch (version Cloud).