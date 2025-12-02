L'Agent 47 n'a pas dit son dernier mot : La saga Hitman continuera à l'avenir

IO Interactive rassure les fans : l'Agent 47 n'a pas tiré sa révérence. Le PDG du studio confirme qu'un nouvel opus verra le jour, bien que la priorité immédiate soit le mode coopératif et le projet James Bond. Il faudra s'armer de patience avant les premières révélations.

Une confirmation officielle attendue pour la franchise Hitman

Bien sûr qu'il y aura un prochain Hitman. Mais pour l'instant, je pense que nous devons passer le cap de cette année, et l'année prochaine, vous aurez plus de nouvelles sur le mode coopératif de Hitman [...] Mais nous parlerons du prochain Hitman après cela, car, bien sûr, il y aura un prochain Hitman.

As 'Hitman' Turns 25, IO Interactive CEO Talks Eminem-Slim Shady Collab, '007 First Light' Inspiration and Future of the Video Game Franchise: 'Of Course There's ... https://t.co/NPd2qhCkqe — Variety (@Variety) December 1, 2025

Le mode coopératif pour Hitman 3 avant la suite

Je pense que la coopération est une très, très bonne extension de l'univers et introduira des mécaniques et des combinaisons très intéressantes dans World of Assassination.

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L'avenir de l'assassin le plus célèbre du jeu vidéo, Hitman, était en suspens depuis la conclusion de la trilogie World of Assassination. Alors que IO Interactive se tourne vers de nouveaux horizons, notamment l'espionnage britannique avec la licence 007, les craintes de voir l'Agent 47 prendre une retraite anticipée grandissaient au sein de la communauté.En effet, dans une récente interview accordée aux journalistes de Variety, Hakan Abrak, le PDG d'IO Interactive, a tenu à rassurer sa base de joueurs fidèles.. De ce fait, et comme vous l'aurez compris,Pour autant, il ne faut pas s'attendre à une annonce imminente concernant un nouvel opus majeur. Le studio a un calendrier chargé et une stratégie de communication bien précise qui priorise ses productions actuelles. Hakan Abrak a déclaré sans détour :Avant de lancer l'Agent 47 dans une nouvelle aventure solo inédite, IO Interactive mise sur l'enrichissement de la licence.. Selon le développeur, cet ajout n'est pas anodin et promet de renouveler l'expérience de jeu grâce à des mécaniques inédites, prolongeant ainsi la durée de vie du titre actuel.Cette stratégie permet au studio de maintenir l'intérêt des joueurs tout en développant ses autres projets d'envergure. Récemment, le jeu a d'ailleurs accueilli une mission Cible Fugitive surprenante mettant en scène Eminem et son alter ego Slim Shady, prouvant que le suivi du titre reste très actif malgré les années.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :