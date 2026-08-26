Hitman accueille l'un des plus célèbres rappeurs au monde pour une collaboration fumante

Il y a eu dans l'air de l'Opening Night Night une fumée étrange et un visage bien connu des amateurs de rap. Hitman: World of Assassination a profité de l'événement pour dévoiler sa nouvelle collaboration avec une légende de la musique.

L'Opening Night Live a été marqué par de nombreux trailers de gameplay, mais aussi par quelques surprises sur des titres existants. Ce fut notamment le cas pour HITMAN: World of Assassination. Régulièrement, des cibles fugitives sont mises à l'honneur dans des missions proposées pour une durée limitée. Celle du mois de septembre 2026 a été révélée en avant-première lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom et elle s'intitule « The Herbalist ».

Cyrus Cane... ou Snoop Dogg ?

La cible fugitive du mois est le Dr Cyrus Cane. Celui qui est surnommé « The Herbalist » est en réalité un entrepreneur excentrique. Son dernier projet en date est le lancement de sa nouvelle marque de biscuits, Morsizzles. Cependant, une enquête indique que des personnes seraient décédées lors des tests des fameux biscuits. L'Agent 47 est donc envoyé sur l'île de Haven pour éliminer le Dr Cane et stopper la production de biscuits avant leur mise sur le marché.

Mais en voyant le trailer, un détail saute immédiatement aux yeux : le Dr Cyrus Cane ressemble étrangement au rappeur Snoop Dogg. Le nom de la mission, The Herbalist, est d'ailleurs une référence assumée à la passion du rappeur pour les « plantes médicinales ». Ce n'est pas un hasard car Snoop Dogg prête son apparence mais également sa voix à la nouvelle cible de HITMAN: World of Assassination.

Un contrat et une saison thématique proposée aux joueurs de HITMAN: World of Assassination

Précisons que la mission Cible fugitive « The Herbalist » est disponible gratuitement du 27 août au 28 septembre 2026 si vous possédez le jeu, mais également via la démo gratuite. En parallèle, une saison dédiée est lancée avec des défis exclusifs, des drops Twitch, des contrats spéciaux et plus encore. Cependant, comme tous les packs, il n'est proposé qu'en édition limitée. Si vous souhaitez l'ajouter de manière permanente au titre, vous devrez débourser 7,99 euros.

Rappelons pour conclure que HITMAN: World of Assassination est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.