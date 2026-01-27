Les développeurs de Highguard répondent aux joueurs qui enterrent déjà le jeu

Accusé d'être un échec avant même sa sortie, et ayant connu un lancement au mieux mitigé, le FPS Highguard tente de rassurer. Le studio Wildlight Entertainment, composé d'anciens de Respawn, répond aux critiques sur la saturation du marché et explique pourquoi une audience massive n'est pas indispensable à leur survie.
C'est une réalité brutale de l'industrie moderne, une simple bande-annonce peut parfois sceller le destin d'un jeu aux yeux du grand public. Highguard
, le premier FPS du studio Wildlight Entertainment, en a fait l'amère expérience lors des derniers Game Awards. La vidéo de présentation, jugée trop générique, n'a pas réussi à distinguer le titre de la masse des hero shooters free-to-play actuels, bien qu'ici le gameplay soit différent. Évidemment, sur les réseaux sociaux, la sentence est tombée immédiatement, le jeu a été qualifié de « mort-né » (ou « cooked » en anglais) avant même que quiconque n'ait pu y toucher
.
Une communication ratée assumée par le studio
Face à cette vague de cynisme, les dirigeants du studio ne se cachent pas derrière des excuses. Lors d'un événement presse à Los Angeles (via PCGamer
), en amont de la sortie d'Highguard, Dusty Welch, PDG de Wildlight, a reconnu les torts de son équipe concernant cette première impression manquée
.
C'est de notre faute. Nous aurions pu produire quelque chose qui mettait mieux en valeur la boucle de gameplay unique du jeu.
Mais au-delà de la qualité du trailer, c'est la question de la viabilité du projet qui inquiète les observateurs
. Dans un marché où l'on juge la santé d'un jeu uniquement à son nombre de joueurs simultanés sur Steam, Highguard peut-il survivre s'il ne casse pas la baraque dès le premier jour ? Pour Mohammad Alavi, lead designer, la réponse est nuancée et pragmatique
.
Honnêtement, nous n'avons pas besoin que les compteurs de joueurs soient gigantesques pour réussir. Nous sommes une petite équipe. Une partie à six joueurs n'est pas difficile à trouver. Ce que nous espérons vraiment, c'est un noyau dur de fans qui nous aiment. Cela nous permettra de grandir. Être la cible de la haine d'Internet, ça craint, mais en même temps, j'essaie juste de me concentrer sur la création du meilleur jeu possible.
Avec un pic a près de 100 000 joueurs lors du lancement
, mais une lourde chute dans la foulée, cumulée à des retours négatifs, cette déclaration va rassurer celles et ceux qui ont été séduits. D'autant plus qu'une belle feuille de route est prévue
, ce qui est toujours positif.
Dusty Welch apporte également un contrepoint intéressant sur la prétendue saturation du marché des FPS. Selon lui, le genre continue de croître à un rythme soutenu.
Il y a ce récit selon lequel c'est un espace encombré, qu'il y a trop de fatigue. C'est vrai, mais si vous regardez ce qui se passe réellement, il y a plus de joueurs, plus d'engagement, plus de jeux. Les jeux de tir représentent cinq des dix meilleurs jeux en termes d'utilisateurs actifs mensuels sur PC. La croissance des shooters est incroyable.
Highguard
est actuellement disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.
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