Highguard démarre fort, mais la chute est déjà brutale

« Pas de temps ni d'argent » : le créateur d'Highguard explique l'état du jeu à la sortie

Le jeu de tir Highguard fermera définitivement ses portes le 12 mars. Chad Grenier, le réalisateur du jeu, a admis que le titre est sorti de manière précipitée et sans contenu par manque de temps et d'argent, rendant impossible tout espoir de rédemption à la No Man's Sky ou Cyberpunk 2077.