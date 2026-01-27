Highguard démarre fort, mais la chute est déjà brutale

Le nouveau shooter gratuit de Wildlight Entertainment connaît un lancement pour le moins mouvementé. Entre un pic de fréquentation impressionnant et une érosion rapide de sa base de joueurs, Highguard divise la communauté. Les premiers retours techniques et le modèle compétitif sont au centre de toutes les discussions.
C'est un lancement que l'on pourrait qualifier de montagnes russes émotionnelles pour le studio Wildlight Entertainment, et d'original pour l'industrie. Disponible depuis quelques heures sur PC, PS5 et Xbox Series, le shooter compétitif gratuit Highguard a réussi l'exploit d'attirer une foule immense dès l'ouverture des serveurs. Selon les données de SteamDB, le jeu a atteint un pic de 97 249 joueurs simultanés sur Steam environ deux heures après sa sortie. Une performance notable pour une nouvelle licence free-to-play que beaucoup craignaient de voir échouer dès le départ, compte tenu de l'absence marketing, qui inquiétait.
Une hémorragie de joueurs et des avis partagés
Cependant, l'euphorie semble être retombée aussi vite qu'elle est montée. Seulement 15 heures après ce lancement explosif, les chiffres montrent une réalité plus sombre, le compteur affiche désormais 10 973 joueurs actuels sur PC. Cette chute vertigineuse de la fréquentation s'accompagne d'une réception critique complexe. Les premiers retours sont « extrêmement négatifs », puisque sur les 18 500 avis désormais recensés, environ 30 % sont des évaluations négatives. S'il y a un effet review bombing, puisque c'est à la mode, certains n'ayant joué qu'une poignée de minutes, d'autres évaluations sont bien plus constructives.
Au cœur des critiques, la technique et le format
Une partie des plaintes n'est pas sans fondement, fort heureusement, et cible des aspects précis du gameplay et de la technique. Certains joueurs pointent du doigt le format en 3 contre 3, estimant que la taille des cartes serait bien plus adaptée à des affrontements en 5v5 ou 6v6. D'autres soucis viennent ternir le tableau, notamment des problèmes audio et des armes jugées peu inspirées, bien que le ressenti en jeu reste correct pour certains.
Plus inquiétant encore pour la pérennité du titre, l'optimisation technique et l'utilisation d'un anti-cheat au niveau du noyau sont vivement critiquées, même par des utilisateurs disposant de configurations PC bien supérieures aux recommandations officielles.
Malgré cette tempête initiale et la baisse de régime nocturne, Wildlight Entertainment ne compte pas baisser les bras. Le studio a d'ores et déjà dévoilé une feuille de route pour les 12 prochains mois. L'épisode 2 d'Highguard est prévu pour février, promettant l'arrivée de nouveaux Gardiens, de cartes inédites, de nouvelles armes et de montures. Des événements à durée limitée et diverses « surprises » sont également au programme pour tenter de stabiliser la population de joueurs et corriger le tir sur les aspects techniques décriés.
Highguard est disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.
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