Titan Falcon : iiyama dévoile son tout premier moniteur gaming OLED

Le fabricant japonais iiyama élargit sa célèbre gamme de moniteurs pour les joueurs en lançant son tout premier écran équipé de la technologie OLED. Baptisé G-Master GOB2701QSC-B1Titan Falcon, ce modèle de 27 pouces se positionne sur le segment compétitif en promettant une fluidité irréprochable et des noirs parfaits, tout en conservant un tarif attractif.

Une dalle TANDEM OLED de quatrième génération

Pour son entrée sur le marché des écrans auto-émissifs, iiyama intègre la dernière technologie de dalles développée par LG Display, baptisée META 3.0. Le moniteur repose sur une architecture TANDEM OLED, une structure qui superpose quatre couches émissives avec des émetteurs de lumière rouge et verte séparés. Ce jargon technique met simplement en avant une conception qui permet d'augmenter la luminosité maximale tout en réduisant la consommation électrique d'environ 20 %.



Le constructeur a également opté pour une structure de sous-pixels optimisée qui permet d'afficher le texte de manière beaucoup plus nette, éliminant le flou parfois visible sur les anciennes générations de dalles. Les joueurs profitent par ailleurs d'un traitement antireflet efficace qui évite aux noirs de virer au gris en présence d'une forte lumière ambiante dans la pièce, préservant ainsi tout le contraste de l'OLED.

Enfin, notez le format de la datte, qui dépasse du support et qu'il conviendra de traiter avec attention, notamment à l'installation et manipulation.

NDR : contrairement aux écrans LCD traditionnels dotés d'un rétroéclairage global, un écran auto-émissif est composé de pixels qui produisent chacun leur propre lumière de manière indépendante pour offrir des noirs « parfaits ».

La vitesse pure au service du jeu compétitif

Vous n'êtes pas savoir sans, notamment avec les gammes G-Master du constructeur que le coeur de cible reste les joueurs. De fait, ce modèle affiche une diagonale de 27 pouces pour une définition native QHD de 2560 x 1440 pixels. Il se distingue par un taux de rafraîchissement maximal de 280 Hz, garantissant une excellente fluidité à condition d'avoir la configuration et les titres exigeants associés à cette demande. Toutefois, la véritable force de cet écran réside dans son temps de réponse de seulement 0,03 ms.

Chaque pixel de la dalle pouvant s'éteindre instantanément, les effets de flou de mouvement sont annoncés comme totalement éliminés. Pour parfaire cette fluidité, l'appareil est compatible avec les technologies de rafraîchissement variable NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, évitant les déchirures d'image lors des variations de performances de la carte graphique.

Entre contraste et HDR améliorés

Grâce aux pixels auto-émissifs, le taux de contraste atteint 1 500 000:1. En l'absence de rétroéclairage global, les zones sombres restent totalement noires, ce qui permet de distinguer les moindres détails dans l'ombre, signature de tous les écrans OLED. Côté rendu visuel, le moniteur prend en charge la norme VESA HDR True Black 400 et peut atteindre une luminosité de pointe de 1500 cd/m² sur les zones les plus lumineuses.

Pour éviter les variations brutales de lumière, un micrologiciel intelligent lisse automatiquement les transitions de luminance. La fidélité des couleurs est également au rendez-vous avec une couverture à 99,5 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, rendant le moniteur aussi performant pour le jeu que pour la création de contenus.





Une connectique moderne et une ergonomie complète

Le châssis intègre deux ports HDMI 2.1, un connecteur DisplayPort 1.4 ainsi qu'un port USB-C capable de recharger un ordinateur portable grâce à une puissance de 65 W. Un commutateur KVM est également de la partie, un système pratique pour contrôler deux ordinateurs différents avec un seul ensemble de clavier et de souris. Le pied ergonomique offre un réglage en hauteur de 150 mm ainsi qu'un mode pivot pour basculer l'écran à la verticale.

Prix et disponibilité

Le iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon sera disponible très prochainement en France. Bien que le prix ne soit pas encore annoncé et fidèle à sa réputation, le constructeur japonais devrait proposer ce modèle suivant un positionnement tarifaire compétitif face aux solutions concurrentes du secteur.

En outre, l'écran bénéficie d'une garantie de 3 ans incluant explicitement la protection contre le marquage de la dalle.