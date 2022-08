Streamplify : des produits abordables pour les créateurs de contenus

De nombreux streamers établis nous ont dit que, lorsqu'ils ont commencé leur activité, ils auraient souhaité trouver une marque avec des produits fiables et abordables pour débuter. C'est exactement cet espace que nous souhaitons remplir maintenant avec notre gamme de produits. - Klakow, Responsable du Développement Commercial chez Streamplify.



Les prix

Webcam CAM : 59,90 €

59,90 € Anneau lumineux LIGHT 10 : 19,90 €

19,90 € Anneau lumineux LIGHT 14 : 69,90 €

69,90 € Microphone MIC avec bras articulé : 69,90 €

69,90 € Microphone MIC avec trépied : 54,90 €

54,90 € Fond vert SCREEN LIFT en 200 x 150 cm : 139,90 €

est une entreprise allemande qui compte en son sein du personnel dont certains disposent de presque vingt ans d'expérience dans l'univers des composants PC et du jeu vidéo. Leur but est simple, mettre en commun leurs acquis afin d'élaborer des périphériques tout aussi performants qu'abordables. Bien qu'accessibles à tous, ces derniers auront tendance à cibler les streamers ou créateurs qui se lancent,Ceci dit, pour l'équipe, baisser le prix ne voulait pas induire un cumul de sacrifice sur les performances ou matières utilisées. Le challenge était donc de taille pourqui est heureux d'annoncer, après deux années de développements, tests et modifications, le résultat de leur dur labeur.Tout commence avec la webcam, élément essentiel de tout streamer qui permet de suivre en direct les réactions de ce dernier. Cependant,. Le périphérique, habillement dénommé CAM, propose un enregistrement enpour un angle deassocié à un autofocus rapide. Bien qu'elle puisse s'installer sur le haut d'un écran, elle est également disponible avec un trépied pour profiter d'un tout autre positionnement. Notez que la webcam est équipée d'une liaison rotule lui permettant une mobilité accrue. Finalement, bien qu'un micro sur pied soit plus adapté,dispose de deux microphones Realtek.Comme dit, le microphone dissocié de la caméra reste un atout certain pour les créateurs de contenu. Fort heureusement, le constructeur propose(prenons le temps de réflexion sur le choix des noms) que l'on retrouve sous deux modèles. Le premier avec trépied sera idéal pour une utilisation nomade, voire simplifiée et peu encombrante. La seconde solution est d'être associé àpour améliorer votre liberté. Néanmoins, c'est une adaptation différente sur le bureau et à l'utilisation qu'il faudra apprivoiser.Le microphone se voit accompagné, dans tous les cas, d'un filtre anti-pop ainsi qu'un système de suspension. Ces derniers permettent respectivement d'éliminer les bruits de claquement (plosives, pour les adeptes), mais également d'encaisser les mouvements abrupts du micro (lorsque l'on tape sur la table ou qu'on le bouge trop violemment) pour qu'ils ne soient pas entendus. De plus,et situé sur sa partie supérieure ainsi qu'un d'un anneau RGB pour une visualisation rapide de l'état du microphone tout en profitant d'une touche colorée. Enfin, il emploie un taux d'échantillonnage jusqu'à 48 kHz / 16 bit associé àLa CAM, aussi performante puisse-t-elle être, aura de grandes difficultés à produire une image claire et nette si l'éclairage n'est pas au rendez-vous. Une nouvelle fois,pense à tout avec les anneaux lumineux LIGHT 10 et 14. Ces derniers offrent, mais également d'accueillir un téléphone pouvant servir de caméra tout en l'alimentant en batterie. Si lefaits son apparition équipé d'une télécommande filaire, leest équipé de contrôles tactiles ainsi que d'une télécommande sans fil.Finalement, dans le but de proposer une intégration professionnelle et profiter également des renduseta étudié son propre fond vert appelé, il ne sera pas en manque, mais demandera de la place au sein de votre configuration. Les roulettes dont il est équipé permettronttandis que le verrouillage de ces dernières évitera tout inconvénient en plein LIVE.Pour ceux qui souhaitent sauter le pas et acquérir un ou plusieurs des périphériques présentés ci-dessus, voici leurs prix d'acquisition conseillés :