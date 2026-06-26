Samsung dévoile le Galaxy A27 5G pour démocratiser l'intelligence artificielle

Le géant sud-coréen continue d'enrichir sa célèbre gamme avec une proposition qui veut bousculer le secteur des smartphones du milieu de gamme. En s'appuyant sur les fondations solides de son prédécesseur, ce nouveau smartphone affine son design tout en embarquant des composants de dernière génération et une suite logicielle particulièrement généreuse.

Un écran taillé pour le divertissement

Samsung a toujours mis un point d'honneur à soigner l'affichage de ses appareils et ce nouveau modèle ne déroge pas à la règle. Les utilisateurs pourront profiter d'une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces. Sans surprise, d'autant plus avec la démocratisation du OLED, Cette technologie d'affichage offre de meilleurs rendus ainsi qu'on contraste performant.

L'écran propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de quoi fluidifier vos jeux ou simplement vos sessions films ou instagram. Le design Infinity-O permet à la caméra frontale de se fondre discrètement dans un minuscule poinçon afin de maximiser la surface d'affichage. Notez toutefois que la caméra reste visible Avec une épaisseur contenue de seulement 7,8 mm, la prise en main s'annonce particulièrement confortable pour un usage prolongé.

Des performances solides

Pour assurer une réactivité sans faille, le constructeur a opté pour la puce Snapdragon 6 Gen 3. Ce processeur est couplé à une mémoire haute vitesse afin de garantir des transferts de données rapides et une gestion fluide du multitâche. La puce graphique a également bénéficié d'optimisations notables pour satisfaire les amateurs de jeux vidéo et de streaming.

Côté photographie, la face avant accueille un capteur de 12 MP conçu pour capturer davantage de lumière, une amélioration indispensable pour garantir des autoportraits naturels même lorsque les conditions d'éclairage sont capricieuses.







L'intelligence artificielle s'invite dans le milieu de gamme

C'est sur le terrain du logiciel que l'appareil se démarque véritablement en rendant l'intelligence artificielle accessible sans devoir acheter le modèle le plus onéreux de la marque. Parmi les nouveautés marquantes, on retrouve la fonction « Entourer pour Chercher » développée avec Google et déjà accessible depuis un petit moment sur les périphériques Samsung, permettant de lancer une recherche internet instantanée simplement en encerclant un élément directement sur son écran.

Les amateurs de retouche photo apprécieront l'Effaceur d'Objet, désormais plus précis pour supprimer les éléments indésirables en arrière-plan. Les professionnels et les étudiants pourront quant à eux s'appuyer sur la Transcription Vocale, capable de traduire les notes de l'enregistreur en direct dans 22 langues. L'appareil prend également en charge des assistants virtuels de pointe comme « Google Gemini » et « Perplexity » pour offrir une expérience connectée résolument moderne.

Amélioration de la longévité et sécurité

Le constructeur affiche une volonté claire de lutter contre l'obsolescence technologique. Le terminal bénéficiera donc de 6 générations de mises à jour du système d'exploitation Android et de son interface One UI, ainsi que de 6 ans de correctifs de sécurité. C'est un argument qu'il faudra confirmer à l'utilisation, mais en mesure de ravir les utilisateurs qui ne souhaitent pas changer de téléphone à chaque génération.

Finalement, les données personnelles les plus sensibles comme les mots de passe seront par ailleurs protégées par le système matériel Knox Vault, un mini-processeur totalement isolé du reste de l'appareil qui fait office de coffre-fort électronique pour faire barrage aux tentatives de piratage. Décliné en noir, bleu et rose clair, ce smartphone sera très prochainement disponible sur le marché français.

Prix et disponibilité

Si la grille tarifaire officielle de ce nouveau modèle n'a pas encore été formellement dévoilée par la marque, le placement traditionnel de cette gamme permet d'anticiper un positionnement agressif.

Pour information, et permettre de mieux contextualiser, le Galaxy A37 5G (128Go/6Go) est actuellement affiché à 379 € tandis que le Galaxy A57 5G (128Go/8Go) à 479 €.