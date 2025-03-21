Razer x Minecraft : Une nouvelle collab' qui va enchanter les fans



le 21 mars 2025 à 13h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 21 mars 2025 à 13h00

Razer frappe fort en dévoilant une collaboration très attendue avec Minecraft, le jeu iconique aux millions de fans. Cette collection, colorée et fidèle à l'univers cubique, offre aux gamers de quoi afficher leur passion tout en améliorant leur setup gaming avec des périphériques spécialement conçus pour eux.