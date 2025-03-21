Razer x Minecraft : Une nouvelle collab' qui va enchanter les fans

Razer frappe fort en dévoilant une collaboration très attendue avec Minecraft, le jeu iconique aux millions de fans. Cette collection, colorée et fidèle à l'univers cubique, offre aux gamers de quoi afficher leur passion tout en améliorant leur setup gaming avec des périphériques spécialement conçus pour eux.
Introduction
Quel que soit votre âge ou votre affinité avec les jeux vidéo, il est difficile d'être passé à côté du phénomène Minecraft
. Lancé en 2011
par Mojang Studios
, ce jeu sandbox aux graphismes volontairement pixelisés a séduit des millions de joueurs grâce à son univers entièrement constitué de blocs, où créativité et exploration ne connaissent presque aucune limite
.
Rapidement devenu l'un des titres les plus emblématiques de l'histoire vidéoludique
, Minecraft continue de marquer la pop culture en multipliant les collaborations prestigieuses
et les déclinaisons originales. Il est d'ailleurs important de rappeler que vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre page dédiée à Minecraft
tandis que le titre arrive bientôt au cinéma dont voici sa bande-annonce.
Collaboration Razer
Razer BlackWidow V4 X : Un clavier pour maîtriser vos constructions
Pièce maîtresse de cette collection, le clavier mécanique BlackWidow V4 X – Minecraft Edition
reprend les couleurs emblématiques
du jeu, mêlant nuances terreuses et touches vert Creeper.
Doté d'un rétroéclairage RGB personnalisable
et de switches clicky réactifs, il ravira les joueurs en quête de performance autant que de style
. Petit bonus immersif : un objet virtuel exclusif, le « Ender Dragon Shawl
», est offert avec le clavier pour parfaire votre style in-game. Notez toutefois qu'il n'existe qu'en version QWERTY, comme la plupart des collaborations RAZER.
Razer Kraken V4 X : Un casque pour se perdre dans les profondeurs du Nether
Il arbore un design pixelisé rappelant les fameuses textures du jeu. Avec son arceau confortable aux tons vert forêt inspirés du Creeper et ses coussinets aux finitions cubiques, ce casque promet confort et immersion totale
.
Ses performances audio assurent des communications limpides
, parfaites pour vos sessions multijoueurs intenses. Lui aussi inclut le bonus virtuel « Ender Dragon Shawl
» à afficher fièrement en jeu.
Razer Cobra : Une souris précise comme une pioche en diamant
Enfin, la souris, filaire, séduira les joueurs grâce à son look minimaliste décoré de motifs évoquant les blocs d'herbe iconiques du jeu
. Légère, ergonomique, et équipée de switches optiques ultra-réactifs
, elle convient parfaitement aux gamers recherchant précision et réactivité
sans sacrifier l'esthétique.
Le clin d'œil final n'est autre que l'objet virtuel « Overgrown Arm
» accompagne cette souris pour compléter votre arsenal virtuel Minecraft.
Razer Gigantus V2 : Un tapis de souris taillé pour l'aventure
Pour accompagner votre souris dans ses périples cubiques, Razer propose le tapis de souris Razer Gigantus V2 – Minecraft Edition
. Arborant un design inspiré des paysages iconiques du jeu, il affiche fièrement des motifs pixelisés fidèles à l'esthétique Minecraft
. Avec sa surface souple et optimisée
, il garantit une fluidité de mouvement idéale, notamment pour les joueurs qui privilégient la rapidité et la précision
.
En prime, il est accompagné de l'objet virtuel « Overgrown Arm
», parfait pour compléter votre panoplie virtuelle.
Une collection qui ravira les explorateurs virtuels
Avec cette nouvelle collaboration, Razer propose aux passionnés de Minecraft une expérience gaming immersive et esthétique. Disponibles dès maintenant, ces périphériques promettent d'apporter une touche créative unique
à vos aventures cubiques.
Disponibilité et prix
Ces accessoires sont disponibles sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés.
|Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition
|199,99 €
|Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition
|109,99 €
|Razer Cobra - Minecraft Edition
|69,99 €
|Enceintes Relay
|39,99 €
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