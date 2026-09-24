Quake Champions devient payant, les développeurs expliquent ce choix inattendu

Jouable gratuitement depuis son lancement en 2017, Quake Champions est un titre payant depuis le déploiement de la version 1.31. Les développeurs ont expliqué les raisons de ce changement de modèle qui pourrait diviser les joueurs.

Depuis près de 8 ans, les joueurs de Quake Champions profitent gratuitement du contenu du jeu. Ce modèle économique a permis aux joueurs de la première heure de continuer à profiter de Quake tout en incitant de nouveaux joueurs à découvrir la franchise.

Cependant, le 23 septembre 2026, les développeurs ont fait un choix qui a surpris la communauté : passer d'un modèle free-to-play à un jeu payant.

Plus de free-to-play pour Quake Champions, mais la quasi-totalité du contenu est accessible à tous

Ce changement est entré en vigueur avec le lancement de la version 1.31 du titre. Désormais, il faudra dépenser 10 euros pour jouer à Quake Champions sur PC. Précisons que si vous possédiez le jeu ou que vous avez ajouté le titre à votre bibliothèque avant le 23 septembre, vous n'avez pas à payer le jeu pour le lancer. D'ailleurs, la progression des joueurs et leurs profils sont conservés.

Dans un communiqué partagé sur X, les développeurs d'ID Software ont donné des précisions sur ce changement de modèle économique. Entre autres, les joueurs peuvent désormais profiter de l'ensemble du contenu proposé au fil des ans et de tous les champions.

La mise à jour d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Quake Champions : le jeu passe d'un modèle de service « free-to-play » à celui d'une application payante sur Steam. Outre le contenu issu de 30 saisons, tous les Champions sont désormais débloqués pour tout le monde et la majeure partie des éléments cosmétiques est disponible à l'équipement. Les Pass de combat et les microtransactions ont été supprimés.

Un titre qui disparait du Microsoft Store et qui ne recevra pas de nouvelles mises à jour

Si les microtransactions ont disparu, un autre détail a également été supprimé dans la foulée de cette mise à jour. Quake Champions a quitté le catalogue Microsoft Store, faisant du titre une exclusivité de Steam. Les habitués du Microsoft Store vont donc devoir rejoindre la concurrence s'ils veulent continuer de jouer à leur titre préféré.

Enfin, les développeurs ont ajouté qu'il n'y aurait plus de suivi ou de mise à jour massive pour Quake Champions. Cela sonne donc comme un adieu, mais le titre reste disponible pour les joueurs intéressés.