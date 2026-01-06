Le clavier ultime pour les streamers débarque enfin avec le Corsair Galleon 100 SD

Corsair frappe fort au CES 2026 avec le Galleon 100 SD, un clavier mécanique intégrant nativement un Stream Deck complet. Cette fusion attendue entre l'expertise d'Elgato et la performance de Corsair promet de révolutionner la gestion du streaming et du gaming depuis un périphérique unique.

Une véritable régie de diffusion sous les doigts

Ce n'est pas simplement un meilleur clavier. C'est une réponse aux exigences du gaming moderne, où la gestion des applications, des informations et des périphériques est tout aussi cruciale que les performances. Un tel niveau de contrôle n'avait encore jamais existé dans un seul appareil.







Des performances taillées pour la compétition







C'est au cœur de l'effervescence du CES de Las Vegas que Corsair a choisi de dévoiler ce qui pourrait bien devenir la nouvelle référence des setups gaming. Le constructeur américain, propriétaire de la marque Elgato, a enfin concrétisé une demande récurrente de sa communauté :. Le GALLEON 100 SD ne se contente pas d'ajouter quelques touches macros, il repense l'ergonomie du poste de jeu.L'aspect le plus frappant de ce nouveau périphérique est. Oubliez les boîtiers externes qui encombrent le bureau puisque, identiques à celles des boîtiers autonomes d'Elgato. Mais Corsair va plus loin en ajoutant un écran couleur de 5 pouces pour l'affichage des données en temps réel et deux molettes de réglage précis.Cette configuration permet aux créateurs de gérer leurs scènes OBS, leur éclairage ou leur mixage audio sans jamais lâcher le clavier. L'intégration logicielle promet d'être transparente, permettant de passer d'une application à l'autre ou de surveiller les performances système d'un simple coup d'œil. Tobias Brinkmann, vice-président chez Corsair,Si l'aspect créatif est mis en avant, Corsair n'en oublie pas son ADN compétitif., permettant un taux d'interrogation vertigineux de 8 000 Hz, assurant une transmission des commandes huit fois plus rapide qu'un clavier standard. Les switchs MLX Pulse pré-lubrifiés promettent quant à eux une fluidité exemplaire pour les sessions de jeu intenses.Plus intéressant encore pour les joueurs de FPS, l'intégration de la gestion FlashTap SOCD., offrant un avantage mécanique certain lors des mouvements de « contre-strafe » dans les jeux de tir tactiques. Couplé à un châssis en aluminium robuste et à une insonorisation interne multicouche,, du confort de frappe à la réactivité pure, justifiant ainsi son positionnement résolument haut de gamme.